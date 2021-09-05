Швейцария - Италия 0:0. Мировой рекорд достигнут, до мирового чемпионата далеко

Квалификация на Чемпионат Мира-2022. Группа С

Базель. "Сент-Якоб Парк"

Швейцария - Италия 0:0

Нереализованный пенальти: Жоржиньо 53 (вратарь)

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес (Гарсия 63), Видмер, Фрай, Соу (Закария 63), Абишер, Цубер (Варгас 63), Штеффен (Фасснахт 71), Сеферович (Зекири 85)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Локателли (Верратти 77), Жоржиньо, Барелла (Пессина 90), Берарди (Кьеза 58), Иммобиле (Дзаньоло 58), Инсинье (Распадори 90)

Предупреждения: Соу 6, Абишер 49, Эльведи 68, Фрай 87 - Кьеллини 41

С короной на голове тяжело играть в футбол. Чемпион Европы почувствовал это, когда в первом матче после победы на Евро не переиграл дома слабую Болгарию. Роберто Манчини, с одной стороны, остался доволен игрой и даже заявил, что такой уровень принесет победу в Швейцарии. С другой признал, что его Италия могла катать мяч еще полчаса и не забить. Призывая забыть о Евро и вновь начать бороться, играть на полную мощность. О том же говорили и игроки. Итальянцы уже начали тревожиться за судьбу кампании по выходу на Чемпионат Мира-2022.

В Базеле ожидалась прямая битва за первое место. В которой хозяева надеялись достичь успеха и даже лишить гостей мирового рекорда - 36-ти матчей подряд без поражений. Даже несмотря на дебют в официальном матче главного тренера Мурата Якина, отсутствие таких важных игроков как капитан Джака, Шакири, Фройлер, Гавранович, Эмболо. Якин заявлял, что сборная будет совершенно иной, нежели та, которая уступила Италии на Евро со счетом 0:3, призывал ее действовать агрессивно и быстро и не "делать из соперника более сильную команду, чем она на самом деле".

По уровню борьбы, темпу, интенсивности матч на заполненном стадионе и вправду напоминал Евро. Все действовали очень быстро. Итальянцы ожидаемо владели мячом, 59 процентов в первом тайме, швейцарцы также ожидаемо высоко прессинговали. Такой прессинг чуть не привел к тому же результату, что и на Евро. Берарди после паса Локателли вразрез и Инсинье на добивании простили, пробив слабо. Длинные забросы также были опасными. Берарди вышел один-на-один, Инсинье чуть не попал фирменным ударом, а в другом эпизоде перед вратарем не попал по мячу.

Тем не менее, несмотря на всего один удар по воротам до перерыва, хозяева могли быть довольны. С каждой минутой они становились все смелее, комбинировали все лучше, с 28-ми процентов довели владение мячом до 41-го. Даже могли забить, когда Аканджи головой замыкал навес со штрафного. Чуть неточно.

Второй тайм начался в точно таком же темпе. Правда, без опасных моментов. Единственный Родригес привез себе сам, потеряв мяч и затем сфолив на Берарди. Хотя и этот удар, пенальти, Жоржиньо исполнил откровенно плохо. Он просто отдал пас Зоммеру. А в середине тайма даже темп упал. При этом швейцарцы уверенно выиграли тайм по владению мячом. Длинный пас на 73-ей минуте Инсинье также не использовал. Зоммер вытащил весьма точный, но слабый удар. А на 84-ой тащил уже Доннарумма, от Закарии. Финальный штурм устроили как раз хозяева.

36 матчей подряд без поражений - сборная Италии ныне является единоличным обладателем мирового рекорда. Ничья на поле главного конкурента - вроде бы хороший результат. Италия играла лучше, создала гораздо больше, Манчини, скорее всего, вновь заявит, что заслужила победу. Впрочем, впервые после 17-ти матчей подряд она не забивает, ее реализация ужасна. Даже можно отметить, что в пяти из шести последних матчей не побеждала в основное время. Включая Евро. А ведь теперь ей обязательно нужно побеждать дома швейцарцев. Иначе не будет первой.