Германия – Армения 6:0. Да здравствует футбол Ханси Флика!

Квалификация к ЧМ-2022, Европа

Группа J, пятый тур

5 сентября. Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена”

Германия – Армения 6:0

Голы: Гнабри (6, 15), Ройс (35), Вернер (45), Хофманн (52), Адейми (90)

Германия: Нойер – Керер (Раум, 83), Рюдигер, Зюле, Хофманн – Горецка, Киммих (Гюндоган, 61) – Сане (Мусиала, 60), Ройс (Вирц, 61), Гнабри (Адейми, 72) – Вернер

Армения: Юрченко – Оганесян, Восканян, Ароян, Амбарцумян (Тертерян, 57) – Байрамян (Аванесян, 82), Григорян, Вбеймар (Удо, 46), Адамян (Гелоян, 46) – Мхитарян, Барсегян (Бичахчян, 70)

Предупреждение: Ароян (50)

Сборная Армении была уничтожена на “Мерседес-Бенц Арене” в Штутгарте со счётом 0:6. Мхитарян и компания подходили к встрече в качестве непобедимого лидера группы, но не вовремя попала под горячую руку Германии, которая наконец начала воплощать идеи Ханси Флика на футбольном поле. “Бундестим” вяло выглядел с Лихтенштейном (2:0) в дебютном матче нового наставника, но сегодня мы увидели совсем другую команду – лучших образцов “Баварии” последних лет.

Германия начала штурмовать оборону соперника с первых минут, и так и не остановилась до последней минуты. Здраво начал Гнабри – два своевременных включения в штрафную и 2:0 к 15-й минуте. Фланги Армении критически не справлялись с атаками немцев, и от Сане, Гнабри и Хофманн исходило очень много угрозы. “Бундестим” к концу тайма начали так куражиться, что Вернер уже отдавал результативные передачи на Ройса пяткой, а после и забил сам. 4:0 к перерыву и второй гол Тимо в двух встречах. Неужто Германия обзаведётся новым топ-форвардом?

Вторая половина была поскромнее, зато блистали новые для страны таланты. Хофманн всего в пятой игре за сборную положил свой дебютный гол шикарным ударом издали, а в самой концовке приложился и 19-летний Карим Адейеми из “Зальцбурга” с передачи ещё более молодого Вирца. Флориан выкатил в центр на Адемейми, а тот развёл вратаря и мяч по разным углам. 6:0.

Один из лучших перфомансов сборной Германии за последние годы, и это только во второй игре при новом наставнике. Ждём продолжения в Исландии в середине недели. А пока “бундестим” возвращают себе лидерство в группе.