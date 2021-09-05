Бельгия - Чехия 3:0. Куртуа, Азар и Лукаку - инопланетяне

Помните Чехию, которая ударно выступила на Евро, проявляла характер и почти не оставляла соперникам свободных зон для атак? Так вот, забудьте - ее больше нет.

Сегодня команда Ярослава Шилгавы предстала совсем другой - расхлябанной, полной слабых мест, с безумным планом на игру, который заключался в том, чтобы накрывать мега-техничную и талантливую Бельгию высоким прессингом.

Накрыли, ага. Уже на 8-й минуте Ханс Ванакен разрезающей передачей вывел на ворота Ромелу Лукаку, и форвард "Челси" отпраздновал свой 100-й матч за бельгийский национал голом.

Romelu Lukaku with his 67th goal for Belgium in his 100th cap. That’s 50 goals in his last 50 games. pic.twitter.com/9bNHLbwsxu — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) September 5, 2021

У Чехии не получалось вообще ничего, и к перерыву счет вполне мог становиться разгромным, но Карраско, Азару и Лукаку немного не везло в завершении. Лишь на 41-й минуте Эдена прорвало в ходе красивой комбинации по центру - опять решающую роль сыграл Ванакен, продливший мяч аккурат на ход своему капитану.

Гости все это время пребывали в каком-то анабиозе. Лишь со старта второго тайма "Народная команда" подала признаки жизни, когда сперва Выдру вывели один на один в контратаке, а затем Гложеку удался эффектный выстрел с разворота а-ля Роббен. Но и здесь забить не вышло - выше всяческих похвал сыграл Тибо Куртуа.

Вратарь "Реала" излучал такую уверенность, что даже обыгрывал соперников после плохих передач партнеров. Ну а другие ветераны Бельгии - Азар и Лукаку - творили чудеса на чужой половине. Гол Алексиса Салемакерса - чисто их заслуга. То, как Эден пяткой прокинул мяч вперед, а Лукаку пропустил его на набегавшего партнера - это фантастика.

| Eden Hazard’s first half vs Czech Republic by numbers:



• 1 goal.

• 7 chances created.

• 2/2 dribbles.

• 92% pass accuracy.

• 2/2 crosses.

• 2/2 long passes.

• 5/5 duels won.



pic.twitter.com/IF9OQ5zg5k — Madrid Xtra. (@MadridXtra) September 5, 2021

Де-факто, на этом матч и закончился. Команды провели ряд замен, дав поиграть молодежи; неугомонный Салемакерс упустил 1-2 хороших шанса забить еще; но это было уже глубоко вторично. На первом месте, конечно, турнирная таблица, а там у Бельгии теперь 13 очков - и это первое место с отрывом. Чехия пока расположилась второй с 7 баллами, но рядом с 6 очками Уэльс, имеющий две игры в запасе. Команда Шилгавы ходит по тонкому льду.

Отбор на ЧМ-2022. Брюссель. Стадион им. короля Бодуэна

Бельгия - Чехия - 3:0

Голы: Лукаку, 8, Азар, 41, Салемакерс, 65

Бельгия: Куртуа - Альдервейрельд, Денайер, Вертонген - Кастань, Витсель, Тилеманс (Дендонкер, 81), Карраско (Салемакерс, 57)- Ванакен (Лукебакьо, 81), Лукаку (Батшуайи, 81), Азар (Троссар, 73)

Чехия: Вацлик (Станек, 14) - Коуфал, Каша, Калас, Матею - Соучек, Холеш - Пешек (Змргал, 66), Барак (Крал, 76), Гложек (Визнер, 77) - Выдра (Тецл, 66)

Предупреждения: Вертонген, 19, Витсель, 71, Лукаку, 76 - Барак, 21