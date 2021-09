Бельгия - Чехия 3:0. Куртуа, Азар и Лукаку - инопланетяне

Помните Чехию, которая ударно выступила на Евро, проявляла характер и почти не оставляла соперникам свободных зон для атак? Так вот, забудьте - ее больше нет.

Сегодня команда Ярослава Шилгавы предстала совсем другой - расхлябанной, полной слабых мест, с безумным планом на игру, который заключался в том, чтобы накрывать мега-техничную и талантливую Бельгию высоким прессингом.

Накрыли, ага. Уже на 8-й минуте Ханс Ванакен разрезающей передачей вывел на ворота Ромелу Лукаку, и форвард "Челси" отпраздновал свой 100-й матч за бельгийский национал голом.

Romelu Lukaku with his 67th goal for Belgium in his 100th cap. That’s 50 goals in his last 50 games. pic.twitter.com/9bNHLbwsxu