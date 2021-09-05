Отбор на ЧМ-2022. Испанцы громят Грузию и становятся лидерами группы

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа B, пятый тур

"Эстадио Нуэво Уивер" (Бадахос)

Главный арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Впервые за пять матчей сборная Испании выиграла в основное время. Соперник для этого был подходящий - сборная Грузии, которая полностью провалила игру. Энрике по ходу матча даже экспериментировал со схемами, оставив на поле двух защитников - такими слабыми были гости, хотя свой очень опасный момент все-таки нашли.

Хозяева прогнозируемо начали с очень мощного наступления. Одно из таких в начале игры завершился голом. После подачи от углового флажка Хосе Гая был первым на подборе, после чего он пробил по воротам. Рикошет - и мяч в сетке. А уже на 25-й минуте грузины пропустили во второй раз. Стандартная испанская тики-така довела мяч к Солеру, который в касание переправил круглый снаряд под перекладину. Уже второй гол для полузащитника во втором матче подряд за сборную Испании.

???? ¡¡RECTA FINAL DE LA PRIMERA PARTE!!



Escasos cinco minutos para que se alcancen los 45 minutos reglamentarios. ¡¡Seguimos buscando el tercero!!



???????? ???? ???????? | 2-0 | 40’ #VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/K0qWda7IkG — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 5, 2021

Через несколько минут испанцы сделали счет 3:0, однако ассистент Ферран Торрес находился в офсайде, из-за чего VAR отменил взятие ворот. А вот под завершение первого тайма нападающий "Манчестер Сити" уже сам реализовал момент, замкнув прострел Льоренте. Для Торреса этот гол стал уже пятым в футболке сборной Испании в текущем календарном году.

???? Antes de empezar la segunda parte, @FerranTorres20 os quiere agradecer a TODOS el apoyo que siempre nos dais.



???? ¡¡QUÉ CELEBRACIÓN MÁS BONITA, FERRÁN!!



???????? ???? ???????? | 3-0 | 46’ #VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/TyPD071MkV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 5, 2021

Начало второго тайма прошло под звук контратак гостей. Грузины наконец включились в игру и несколько раз потревожили защиту соперника. Правда, гол забили все же испанцы. Сарабия после передачи Форнальса перевел мяч точно в девятку. Для игрока "Вест Хэма" этот матч стал дебютным в составе "фурии рохи", собственно, как и ассист.

На 65-й минуте подопечные французского тренера Сагноля даже создали очень опасный момент. Микаутадзе мощно пробил из пределов штрафной, но Симон перевел мяч в стойку ворот. На добивании первым был Вако, однако он головой не попал в створ.

Интересно, что несколькими минутами перед моментом грузин, Энрике оставил на поле всего двух защитников. Испанцы играли в трех центральных оборонцев, которыми были Альбиоль, Аспиликуэта и Льоренте.

Несмотря на это 21-летний нападающий испанцев Абель Руис наконец нашел свой момент. Форвард вышел один на один с Лори, однако голкипер гостей переиграл своего оппонента.

Благодаря победе испанцы лидируют в группе B, имея 10 очков в активе. Подопечные Энрике опережают вторых шведов, в которых 9 зачетных пунктов, но еще две игры в запасе.

Испания - Грузия 4:0 (3:0)

Голы: Гая 14, Солер 25, Торрес 41, Сарабия 63

Испания: Симон (Санчес 74) - Аспиликуэта, Гарсия (Мерино 60), Ляпорт (Альбиоль 46), Гая (Мендес 74) - Льоренте, Родри, Солер - Торрес (Форнальс 60), Руис, Сарабия

Грузия: Лория - Чабрадзе, Кашия, Гиорбелидзе (Какабадзе 76), Азаров (Вако 57) - Абурджания (Алтунашвили 69), Канкава - Зария (Микаутадзе 57), Лочошвили, Мамучашвили - Давиташвили (Чакветадзе 69)

Предупреждения: Кашия 69, Чабрадзе 82