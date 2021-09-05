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Отбор на ЧМ-2022. Испанцы громят Грузию и становятся лидерами группы

Чемпионат мира FIFA
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Правда, с преобладанием в количестве матчей

Отбор на ЧМ-2022. Испанцы громят Грузию и становятся лидерами группы

Твіттер збірної Іспанії/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа B, пятый тур

"Эстадио Нуэво Уивер" (Бадахос)

Главный арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Впервые за пять матчей сборная Испании выиграла в основное время. Соперник для этого был подходящий - сборная Грузии, которая полностью провалила игру. Энрике по ходу матча даже экспериментировал со схемами, оставив на поле двух защитников - такими слабыми были гости, хотя свой очень опасный момент все-таки нашли.

Хозяева прогнозируемо начали с очень мощного наступления. Одно из таких в начале игры завершился голом. После подачи от углового флажка Хосе Гая был первым на подборе, после чего он пробил по воротам. Рикошет - и мяч в сетке. А уже на 25-й минуте грузины пропустили во второй раз. Стандартная испанская тики-така довела мяч к Солеру, который в касание переправил круглый снаряд под перекладину. Уже второй гол для полузащитника во втором матче подряд за сборную Испании.

Через несколько минут испанцы сделали счет 3:0, однако ассистент Ферран Торрес находился в офсайде, из-за чего VAR отменил взятие ворот. А вот под завершение первого тайма нападающий "Манчестер Сити" уже сам реализовал момент, замкнув прострел Льоренте. Для Торреса этот гол стал уже пятым в футболке сборной Испании в текущем календарном году.

Начало второго тайма прошло под звук контратак гостей. Грузины наконец включились в игру и несколько раз потревожили защиту соперника. Правда, гол забили все же испанцы. Сарабия после передачи Форнальса перевел мяч точно в девятку. Для игрока "Вест Хэма" этот матч стал дебютным в составе "фурии рохи", собственно, как и ассист.

На 65-й минуте подопечные французского тренера Сагноля даже создали очень опасный момент. Микаутадзе мощно пробил из пределов штрафной, но Симон перевел мяч в стойку ворот. На добивании первым был Вако, однако он головой не попал в створ.

Интересно, что несколькими минутами перед моментом грузин, Энрике оставил на поле всего двух защитников. Испанцы играли в трех центральных оборонцев, которыми были Альбиоль, Аспиликуэта и Льоренте.

Несмотря на это 21-летний нападающий испанцев Абель Руис наконец нашел свой момент. Форвард вышел один на один с Лори, однако голкипер гостей переиграл своего оппонента.

Благодаря победе испанцы лидируют в группе B, имея 10 очков в активе. Подопечные Энрике опережают вторых шведов, в которых 9 зачетных пунктов, но еще две игры в запасе.

Испания - Грузия 4:0 (3:0)

Голы: Гая 14, Солер 25, Торрес 41, Сарабия 63

Испания: Симон (Санчес 74) - Аспиликуэта, Гарсия (Мерино 60), Ляпорт (Альбиоль 46), Гая (Мендес 74) - Льоренте, Родри, Солер - Торрес (Форнальс 60), Руис, Сарабия

Грузия: Лория - Чабрадзе, Кашия, Гиорбелидзе (Какабадзе 76), Азаров (Вако 57) - Абурджания (Алтунашвили 69), Канкава - Зария (Микаутадзе 57), Лочошвили, Мамучашвили - Давиташвили (Чакветадзе 69)

Предупреждения: Кашия 69, Чабрадзе 82

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В статье: Испания Грузия
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