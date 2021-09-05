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Отбор ЧМ-2022. Польша забила семь голов Сан-Марино, но и пропустила один

Чемпионат мира FIFA
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Радость для обеих команд

Отбор ЧМ-2022. Польша забила семь голов Сан-Марино, но и пропустила один

Фото: twitter.com/EURO2020/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Все могут быть довольны. Сан-Марино забил свой гол, что случается не так уж и часто, Польша не приложив максимум усилий, добыла разгромную победу и существенно улучшила разницу забитых мячей.

Команда Паулу Соузы не церемонилась с андердогом, забив в ворота Бенедеттини три гола за двадцать минут. Первый гол получился самым красивым. Роберт Левандовский одновременно показал свой голевой инстинкт, выдающийся умение сохранять баланс и технику завершения.

4:0 в первом тайме. Добавить нечего.

В перерыве Соуза провел три замены, вероятнее всего гости вышли на второй тайм немного расслабленными, за что быстро поплатились. Ошибка во владении, перехват, и 21-летний Никола Нанни вызывает бурю радости у домашней команды, забив первый гол Сан-Марино в отборе.

Тем не менее аутсайдеру не удалось избежать разгромного счета. На последних минутах хет-трик оформил форвард “Нью-Инглэнд Революшн” Адам Букса. 7:1.

Отбор к ЧМ-2022. Группа I, пятый тур. Сан-Марино, “Стадио Олимпико ди Серравалле”

Сан-Марино – Польша 1:7

Голы: Нанни 48 – Левандовский 4, Швидерски 16, Левандовский 21, Линетти 44, Букса 67, Букса 90+2, Букса 90+4

Сан-Марино: Бенедеттини – Д`Аддарио, Фаббри (Чонти 66), Бролли (Чеволи 46), Росси (Томассини 39), Грандони – Лунадеи, Голинуччи, Муларони – Нанни (Паладзи 73), Витайоли

Польша: Щенсны (Скорупски 46) – Кендзера, Гелик, Пионтковски – Пухач (Залевский 66), Модер (Шлиш 46), Линетти (Франковский 79), Шиманьски, Каминьски – Левандовский (Букса 46), Швидерски

Предупреждения: Нанни 30, Томассини 40, Лунадеи 42, Муларони 57

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 5 5 0 0 17-1 +16 15
2 Польша 5 3 1 1 18-7 +11 10
3 Албания 5 3 0 2 5-6 -1 9
4 Венгрия 5 2 1 2 10-9 +1 7
5 Андорра 5 1 0 4 3-12 -9 3
6 Сан-Марино 5 0 0 5 1-19 -18 0
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В статье: Роберт Левандовский Польша Сан-Марино сборная Польши сборная Сан-Марино Национальная сборная Польши
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