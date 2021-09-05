Отбор ЧМ-2022. Польша забила семь голов Сан-Марино, но и пропустила один

Все могут быть довольны. Сан-Марино забил свой гол, что случается не так уж и часто, Польша не приложив максимум усилий, добыла разгромную победу и существенно улучшила разницу забитых мячей.

Команда Паулу Соузы не церемонилась с андердогом, забив в ворота Бенедеттини три гола за двадцать минут. Первый гол получился самым красивым. Роберт Левандовский одновременно показал свой голевой инстинкт, выдающийся умение сохранять баланс и технику завершения.

4:0 в первом тайме. Добавить нечего.

В перерыве Соуза провел три замены, вероятнее всего гости вышли на второй тайм немного расслабленными, за что быстро поплатились. Ошибка во владении, перехват, и 21-летний Никола Нанни вызывает бурю радости у домашней команды, забив первый гол Сан-Марино в отборе.

NICOLA NANNI SCORED EFHBEEHDHWOABBSDKDKDJKSBNNZ #SMRPOL — San Marino fan account (@SanMarino_FA) September 5, 2021

Тем не менее аутсайдеру не удалось избежать разгромного счета. На последних минутах хет-трик оформил форвард “Нью-Инглэнд Революшн” Адам Букса. 7:1.

Отбор к ЧМ-2022. Группа I, пятый тур. Сан-Марино, “Стадио Олимпико ди Серравалле”

Сан-Марино – Польша 1:7

Голы: Нанни 48 – Левандовский 4, Швидерски 16, Левандовский 21, Линетти 44, Букса 67, Букса 90+2, Букса 90+4

Сан-Марино: Бенедеттини – Д`Аддарио, Фаббри (Чонти 66), Бролли (Чеволи 46), Росси (Томассини 39), Грандони – Лунадеи, Голинуччи, Муларони – Нанни (Паладзи 73), Витайоли

Польша: Щенсны (Скорупски 46) – Кендзера, Гелик, Пионтковски – Пухач (Залевский 66), Модер (Шлиш 46), Линетти (Франковский 79), Шиманьски, Каминьски – Левандовский (Букса 46), Швидерски

Предупреждения: Нанни 30, Томассини 40, Лунадеи 42, Муларони 57