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Отбор ЧМ-2022. Польша забила семь голов Сан-Марино, но и пропустила один
Радость для обеих команд
Фото: twitter.com/EURO2020/Автор - невідомий
Все могут быть довольны. Сан-Марино забил свой гол, что случается не так уж и часто, Польша не приложив максимум усилий, добыла разгромную победу и существенно улучшила разницу забитых мячей.
Команда Паулу Соузы не церемонилась с андердогом, забив в ворота Бенедеттини три гола за двадцать минут. Первый гол получился самым красивым. Роберт Левандовский одновременно показал свой голевой инстинкт, выдающийся умение сохранять баланс и технику завершения.
4:0 в первом тайме. Добавить нечего.
В перерыве Соуза провел три замены, вероятнее всего гости вышли на второй тайм немного расслабленными, за что быстро поплатились. Ошибка во владении, перехват, и 21-летний Никола Нанни вызывает бурю радости у домашней команды, забив первый гол Сан-Марино в отборе.
NICOLA NANNI SCORED EFHBEEHDHWOABBSDKDKDJKSBNNZ #SMRPOL— San Marino fan account (@SanMarino_FA) September 5, 2021
Тем не менее аутсайдеру не удалось избежать разгромного счета. На последних минутах хет-трик оформил форвард “Нью-Инглэнд Революшн” Адам Букса. 7:1.
Отбор к ЧМ-2022. Группа I, пятый тур. Сан-Марино, “Стадио Олимпико ди Серравалле”
Сан-Марино – Польша 1:7
Голы: Нанни 48 – Левандовский 4, Швидерски 16, Левандовский 21, Линетти 44, Букса 67, Букса 90+2, Букса 90+4
Сан-Марино: Бенедеттини – Д`Аддарио, Фаббри (Чонти 66), Бролли (Чеволи 46), Росси (Томассини 39), Грандони – Лунадеи, Голинуччи, Муларони – Нанни (Паладзи 73), Витайоли
Польша: Щенсны (Скорупски 46) – Кендзера, Гелик, Пионтковски – Пухач (Залевский 66), Модер (Шлиш 46), Линетти (Франковский 79), Шиманьски, Каминьски – Левандовский (Букса 46), Швидерски
Предупреждения: Нанни 30, Томассини 40, Лунадеи 42, Муларони 57
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|5
|5
|0
|0
|17-1
|+16
|15
|2
|Польша
|5
|3
|1
|1
|18-7
|+11
|10
|3
|Албания
|5
|3
|0
|2
|5-6
|-1
|9
|4
|Венгрия
|5
|2
|1
|2
|10-9
|+1
|7
|5
|Андорра
|5
|1
|0
|4
|3-12
|-9
|3
|6
|Сан-Марино
|5
|0
|0
|5
|1-19
|-18
|0
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