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Бельгия - Чехия 3:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Бельгия - Чехия, отбор к ЧМ-2022, 5 сентября 2021

Бельгия - Чехия 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Чехия, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Борьбы в этом поединке не получилось - команда Роберто Мартинеса получила более чем убедительную победу. При отсутствии Кевина Де Брюйне роль лидеров взяли на себя Ромелу Лукаку и Эден Азар. Бельгия лидирует в группе Е, оторвавшись от Чехии уже на шесть очков.

Отбор на ЧМ-2022. Брюссель. Стадион им. короля Бодуена

Бельгия - Чехия - 3:0

Голы: Лукаку, 8, Азар, 41, Салемакерс, 65

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В статье: Бельгия Чехия Эден Азар Ромелу Лукаку отбор к ЧМ-2022
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