Бельгия - Чехия 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Чехия, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Борьбы в этом поединке не получилось - команда Роберто Мартинеса получила более чем убедительную победу. При отсутствии Кевина Де Брюйне роль лидеров взяли на себя Ромелу Лукаку и Эден Азар. Бельгия лидирует в группе Е, оторвавшись от Чехии уже на шесть очков.

Отбор на ЧМ-2022. Брюссель. Стадион им. короля Бодуена

Бельгия - Чехия - 3:0

Голы: Лукаку, 8, Азар, 41, Салемакерс, 65