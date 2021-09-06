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Бельгия - Чехия 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бельгия - Чехия, отбор к ЧМ-2022, 5 сентября 2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Чехия, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Борьбы в этом поединке не получилось - команда Роберто Мартинеса получила более чем убедительную победу. При отсутствии Кевина Де Брюйне роль лидеров взяли на себя Ромелу Лукаку и Эден Азар. Бельгия лидирует в группе Е, оторвавшись от Чехии уже на шесть очков.
Отбор на ЧМ-2022. Брюссель. Стадион им. короля Бодуена
Бельгия - Чехия - 3:0
Голы: Лукаку, 8, Азар, 41, Салемакерс, 65
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