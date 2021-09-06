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Испания - Грузия 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Испания - Грузия, отбор к ЧМ-2022, 5 сентября 2021
фото - sefutbol.com
В предыдущем туре Испания уступила Швеции, и в матче с Грузией Фурия Роха стремилась реабилитироваться. Учитывая, что соперник совсем другого уровня, это оказалось несложно. Еще в первом тайме испанцы забили трижды, а после перерыва лишь закрепили свое преимущество. Команда Луиса Энрике снова первая, но имеет две игры больше, чем Швеция. Вашему вниманию видео обзор матча Испания - Грузия.
Отбор на Чемпионат Мира-2022. Европа
Группа B, пятый тур
Испания - Грузия 4:0
Голы: Гая 14 Солер 25 Торрес 41, Сарабия 63
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