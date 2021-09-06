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Власти Бразилии объяснили, почему вмешались в матч против Аргентины. Месси возмущен
Аргентинцы таки нарушили закон
Руководитель бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антонио Барра Торрес объяснил, почему инспекторы ведомства вмешались в игру отбора к ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.
"После проверки паспортов четырех игроков было установлено, что спортсмены нарушили правила въезда в Бразилию. Упомянутые футболисты заявили, что не были в запрещенных странах (к которым относится Англия – прим.) в течение последних 14 дней. После этого мы получили неофициальное сообщение, что они солгали.
Наше агентство рассматривает ситуацию как серьезный риск для здоровья. Поэтому проинструктировало местных медицинских чиновников применить к игрокам немедленные карантинные мероприятия. Футболистам запрещено участвовать в любых мероприятиях на территории Бразилии и даже находиться на территории страны", - подчеркни чиновник.
Добавим, что речь идет об игроках "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндиа, а также о Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро из "Тоттенхэма". Известно, что при въезде на территорию Бразилии на матч они указали, что не были в Англии в последние 14 дней. Однако еще 28-го и 29-го августа они попадали в заявки своих клубов на матчи английской Премьер-лиги.
В Аргентине конечно же по поводу всей ситуации другого мнения. В частности, Лионель Месси пока выяснялись обстоятельства, обратился к одному из бразильских чиновников: "Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему вы не пришли раньше?".
Добавим, что в день игры появилась информация, что Бразилия хочет депортировать упоминавшуюся четверку. Сообщалось, что чиновники даже приехали в гостиницу, где базировалась сборная Аргентины, но уже тогда, когда команда автобусом отправилась на стадион.
Напомним, что поединок Бразилия – Аргентина был остановлен на седьмой минуте и досрочно завершен. Решение Конфедерации Южной Америки по судьбе матча пока нет.
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