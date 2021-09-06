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Власти Бразилии объяснили, почему вмешались в матч против Аргентины. Месси возмущен

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Аргентинцы таки нарушили закон

Власти Бразилии объяснили, почему вмешались в матч против Аргентины. Месси возмущен

Новина українською

Руководитель бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антонио Барра Торрес объяснил, почему инспекторы ведомства вмешались в игру отбора к ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

"После проверки паспортов четырех игроков было установлено, что спортсмены нарушили правила въезда в Бразилию. Упомянутые футболисты заявили, что не были в запрещенных странах (к которым относится Англия – прим.) в течение последних 14 дней. После этого мы получили неофициальное сообщение, что они солгали.

Наше агентство рассматривает ситуацию как серьезный риск для здоровья. Поэтому проинструктировало местных медицинских чиновников применить к игрокам немедленные карантинные мероприятия. Футболистам запрещено участвовать в любых мероприятиях на территории Бразилии и даже находиться на территории страны", - подчеркни чиновник.

Добавим, что речь идет об игроках "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндиа, а также о Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро из "Тоттенхэма". Известно, что при въезде на территорию Бразилии на матч они указали, что не были в Англии в последние 14 дней. Однако еще 28-го и 29-го августа они попадали в заявки своих клубов на матчи английской Премьер-лиги.

В Аргентине конечно же по поводу всей ситуации другого мнения. В частности, Лионель Месси пока выяснялись обстоятельства, обратился к одному из бразильских чиновников: "Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему вы не пришли раньше?".

Добавим, что в день игры появилась информация, что Бразилия хочет депортировать упоминавшуюся четверку. Сообщалось, что чиновники даже приехали в гостиницу, где базировалась сборная Аргентины, но уже тогда, когда команда автобусом отправилась на стадион.

Напомним, что поединок Бразилия – Аргентина был остановлен на седьмой минуте и досрочно завершен. Решение Конфедерации Южной Америки по судьбе матча пока нет.

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В статье: Бразилия Аргентина коронавирус отбор к ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес
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Комментарии (12)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.09.2021 в 09:34
Пане Швець , не соромно так зароблять !?
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+2
0
football_soccer (Украина)
06.09.2021 в 10:20
уефа увязла в коррупции. Они ведь сами издали протокол по которому для проведения матча достаточно 14 игроков с отрицательным тестом. Но теперь каждая страна вытворяет, что ей только вздумается. Матчи срывают и остаются безнаказанными. Технаря не было ни для швейцарцев , не будет и для бразильцев. Про АПЛ , и Англию в целом, инфа полный бред. Целая толпа из апл полетела в Африку играть и ничего же, с автоматами черные братки на поле не выбегают, матчи не срывают из-за того, что на поле люди из САМОЙ Апл. Или Африка более стерильней нежели Южная Америка? ну тогда это проблемы латиносов и технарь им )
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.09.2021 в 10:15
Я смеюсь с фанатов позорного Реала и, особенно смеюсь с персональных хейтеров лучшего футболиста мира - Лео Месси... Вчера на ресурсе было две информации, касательно Реала. И обе информации из категории негативных. Во-первых, Дортмунд хочет вернуть Пересу его "актив" в виде Рейнира...За которые перепуганный Перес заплатил бразильцам аж 30 млн евро... И также вчера была инфа, что даже, если Мбаппе и перейдет в Реал следующим летом бесплатно, для Переса это совсем не будет бесплатно. В виде премиальных, всяких бонусов лояльности и агентских, кошелёк Переса опустеет на 80 млн. евро.. И что же фанаты Реала? А эти люди с двойной моралью, как я уже и говорил ранее, сделали, как обычно вид, что футболом они совсем не интересуются... Какой позор, так подставляться.... Но вот появляется инфа про МЕССИ .. И Опа-на.... Клетка завибрировала.... Чудеса, да и только... Вобщем, смешные... Вы в очередной раз подставились... По-крупному.. Иначе, если бы вы действительно любили футбол, ценили футбол и желали обмениваться мнениями здесь, то вы бы не прятались так дружно от информации про Рейнира и Мбаппе... Вы сюда выходите, чтобы сквернословить и провоцировать...
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0
0
Dr. House (Поділля)
06.09.2021 в 09:53
Была же информация, что АПЛ запретила поездки в сборную латиноамериканцам, потому что по приезду они должны будут в Великобритании отбывать двухнедельный карантин. Поэтому и не поехали в сборную Аллисон, Эдерсон, Ришарлисон, Жезус и другие бразильцы, а также колумбийцы. Аргентинцы думали, что они самые хитрые. Проскочат. Не проскочили. Поэтому Месси хоть трижды возмущается и грозно топает ножкой. Нарушили? Нарушили. Не прислушались к рекомендациям? Не прислушались. Технарь аргентосам будет закономерен.
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0
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.09.2021 в 10:06
Не было никакой информации, не балуйся... Бразилия нарвалась на техническое поражение.
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.09.2021 в 09:33
Згідно Тухлосирних і недоторканих офшорів - технарь Аргентині 0-3 .
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 09:30
Верняк Аргентина наваяла бы!
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
06.09.2021 в 09:30
На жаль ми не побачили "латиноамериканські розборки"... Правоохоронці на прибульців наїхали! Так ситуації вкрай суперечлива У кожного свій вердикт! Одні не дали достовірну відповідь, інші "лише під час гри" це виявили та вирішили втрутитися! Чи вирішиться ця суперечка на полі чи в кабінетах оце головне питання! Матч же між Ґрандами Південної Америки!!!
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+1
-2
prockop4uck (Киев)
06.09.2021 в 09:26
Смешная фотка месси. Собака сутулая
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+2
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.09.2021 в 10:05
Странная у тебя манера комментировать. Первым предложением ты пишешь комментарий, а вторым даёшь характеристику себе. И зачем?
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2021 в 10:16
ипать ты сутука собалая)))
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
06.09.2021 в 09:26
Это вам не главный медик кантона в Швейцарии. Любопытно, чем в итоге все закончится.
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