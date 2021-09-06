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Англия - Андорра 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Англия - Андорра, отбор к Чемпионату мира 2022, 5 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Англия - Андорра в рамках отбора к ЧМ-2022. Как ожидались, особых трудностей у фаворита не возникло. Дублем отметился Лингард, по голу добавили Кейн и Сака. Англия выиграла свой пятый матч в отборе из пяти и уверенно лидирует в группе.
Отбор к ЧМ-2022. Группа I, пятый тур
5 сентября 2021. Лондон, "Уэмбли"
Англия – Андорра 4:0
Голы: Лингард 18, Кейн 71 (пен.), Лингард 78, Сака 85
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