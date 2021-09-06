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"Никакой лжи не было, есть санитарный регламент". Глава AFA – об отмене матча с Бразилией
Нашумевшее дело
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа прокомментировал отмену матча квалификации ЧМ-2022 против Бразилии.
"Ни о какой лжи не может быть и речи, ведь все турниры в Южной Америке проводятся по единому санитарному регламенту. Органы здравоохранения каждый страны утвердили протокол, которому мы следовали максимально. То, что произошло – грустно для футбола и очень плохо для его имиджа. Четыре человека вышли на поле, чтобы сделать официальное заявление. КОНМЕБОЛ попросил игроков отправиться в раздевалки".
Напомним, сотрудники Anvisa подозревают, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – "Астон Вилла"), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – "Тоттенхэм") пересекли границу Бразилии с нарушениями. Отметим, что все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин.
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