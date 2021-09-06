"Никакой лжи не было, есть санитарный регламент". Глава AFA – об отмене матча с Бразилией

Глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа прокомментировал отмену матча квалификации ЧМ-2022 против Бразилии.

"Ни о какой лжи не может быть и речи, ведь все турниры в Южной Америке проводятся по единому санитарному регламенту. Органы здравоохранения каждый страны утвердили протокол, которому мы следовали максимально. То, что произошло – грустно для футбола и очень плохо для его имиджа. Четыре человека вышли на поле, чтобы сделать официальное заявление. КОНМЕБОЛ попросил игроков отправиться в раздевалки".