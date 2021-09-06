Глава CBF: Странно, что меры были приняты уже после того, как матч Бразилия – Аргентина начался

Исполняющий обязанности президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес прокомментировал отмену матча квалификации ЧМ-2022 против Аргентины.

"Насколько нам известно, Anvisa сопровождала сборную Аргентины еще три дня назад. Следовательно, все должно было соответствовать протоколу. Очень странно, что все эти меры были приняты уже после того, как матч начался. Мы в этом не замешаны, не вели никаких переговоров об отстранении футболистов. Наоборот, мы уважаем санитарный регламент, данная ситуация – прерогатива КОНМЕБОЛ и Anvisa. Делегат матча еще до старта сказал, что футболисты смогут играть, а потом их депортируют. Однако затем, по неизвестной нам причине, ситуация изменилась".