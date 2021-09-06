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Левандовский вышел на 4-е место по голам в рейтинге бомбардиров европейских сборных

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Голеадор по имени Роберт

Левандовский вышел на 4-е место по голам в рейтинге бомбардиров европейских сборных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Польши разгромила Сан-Марино в поединке квалификации ЧМ-2022 (7:1). Дубль оформил нападающий поляков Роберт Левандовский. Таким образом, 33-летний форвард вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных, обойдя Мирослава Клозею. ТОП-10 выглядит следующим образом:

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1. Криштиану Роналду (Португалия) – 111 голов за 180 матчей.

2. Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания) – 84 гола за 89 матчей.

3. Шандор Кошич (Венгрия) – 75 голов за 68 матчей.

4. Роберт Левандовский (Польша) – 72 гола за 124 матча.

5. Мирослав Клозе (Германия) – 71 гол за 137 матчей.

6. Герд Мюллер (ФРГ) – 68 голов за 62 матча.

7. Робби Кин (Ирландия) – 68 голов за 146 матчей.

8. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 64 гола за 98 матчей.

9. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 гола за 118 матчей.

10. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 60 голов за 115 матчей.

Отметим, что поляк забил во всех поединках текущего сезона, всего 10 голов в 6 матчах за сборную Польши и мюнхенскую "Баварию".

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В статье: Роберт Левандовский Польша
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Комментарии (3)
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Golfik25 (Киев)
06.09.2021 в 11:59
В этом списке только Герд Мюлер показал качество, голов больше чем матчей.
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0
-1
kre4et (Киев)
06.09.2021 в 12:11
ти не дуже уважний - Шандор Кошич (Угорщина) – 75 голів за 68 матчів
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download1 (huyersk)
06.09.2021 в 11:11
шеви немає, не топ
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