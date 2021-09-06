Левандовский вышел на 4-е место по голам в рейтинге бомбардиров европейских сборных

Сборная Польши разгромила Сан-Марино в поединке квалификации ЧМ-2022 (7:1). Дубль оформил нападающий поляков Роберт Левандовский. Таким образом, 33-летний форвард вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных, обойдя Мирослава Клозею. ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 111 голов за 180 матчей.

2. Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания) – 84 гола за 89 матчей.

3. Шандор Кошич (Венгрия) – 75 голов за 68 матчей.

4. Роберт Левандовский (Польша) – 72 гола за 124 матча.

5. Мирослав Клозе (Германия) – 71 гол за 137 матчей.

6. Герд Мюллер (ФРГ) – 68 голов за 62 матча.

7. Робби Кин (Ирландия) – 68 голов за 146 матчей.

8. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 64 гола за 98 матчей.

9. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 гола за 118 матчей.

10. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 60 голов за 115 матчей.

SMR 0-1 POL (5') - Robert Lewandowski iguala a Miroslav Klose como 4º jugador europeo con más goles en la historia del fútbol de selecciones (71 goles cada uno), sólo por detrás de Cristiano Ronaldo (111), Ferenc Puskás (84) y Sándor Kocsis (75). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 5, 2021

Отметим, что поляк забил во всех поединках текущего сезона, всего 10 голов в 6 матчах за сборную Польши и мюнхенскую "Баварию".