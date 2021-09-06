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В фан-зоне чемпионата мира-2022 в Катаре разрешат продавать алкоголь

Чемпионат мира FIFA
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Интересное решение

В фан-зоне чемпионата мира-2022 в Катаре разрешат продавать алкоголь

FIFA

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Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказала, будет ли доступна в Катаре продажа алкоголя для болельщиков.

"Алкоголь – не часть нашей культуры, но он будет доступен в определенных зонах. Мы уже тестировали их в 2019 году на клубном ЧМ, фанаты активно их посещали. Алкоголь будет доступен в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами. Планы в отношении фан-зон пока не получили окончательный вид. Важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре – их можно приобрести в барах и ресторанах отелей".

Напомним, Мундиаль должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

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В статье: ЧМ-2022 Чемпионат Мира
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Источник:
championat.com

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