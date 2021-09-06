"Больше не всегда значит лучше", – Чеферин прокомментировал идею проведения ЧМ каждые два года

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал идею проводить чемпионаты мира каждые два года. Его цитату привел журналист BBC Sport Саймон Стоун в своём твиттере.

Aleksander Ceferin on World Cup every two years: "More is not always better. FIFA's jewel of the WC has value because of its rarity. Every two years would mean less legitimacy and dilute the WC itself." — Simon Stone (@sistoney67) September 6, 2021

"Больше не всегда значит лучше. Вся ценность мировых первенств в их редкости.

Проведение ЧМ каждые два года приведет к его ослаблению и снижению авторитетности", – сказал Чеферин.

Идею проводить ЧМ каждые два года на прошлой неделе повторно озвучил глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.

Француз полагает, что после такого решения количество матчей не увеличится, а после финальных стадий турнира будет обязательный период отдыха – минимум 25 дней.

Напомним, что недавно в руки Associated Press попало письмо Чеферина, в котором он осуждал позицию ФИФА по этому вопросу.