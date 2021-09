"Больше не всегда значит лучше", – Чеферин прокомментировал идею проведения ЧМ каждые два года

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал идею проводить чемпионаты мира каждые два года. Его цитату привел журналист BBC Sport Саймон Стоун в своём твиттере.

Aleksander Ceferin on World Cup every two years: "More is not always better. FIFA's jewel of the WC has value because of its rarity. Every two years would mean less legitimacy and dilute the WC itself."