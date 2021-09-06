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Чемпионат мира FIFA

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"Больше не всегда значит лучше", – Чеферин прокомментировал идею проведения ЧМ каждые два года

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Наконец-то официально высказался

"Больше не всегда значит лучше", – Чеферин прокомментировал идею проведения ЧМ каждые два года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал идею проводить чемпионаты мира каждые два года. Его цитату привел журналист BBC Sport Саймон Стоун в своём твиттере.

"Больше не всегда значит лучше. Вся ценность мировых первенств в их редкости.

Проведение ЧМ каждые два года приведет к его ослаблению и снижению авторитетности", – сказал Чеферин.

Идею проводить ЧМ каждые два года на прошлой неделе повторно озвучил глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.

Француз полагает, что после такого решения количество матчей не увеличится, а после финальных стадий турнира будет обязательный период отдыха – минимум 25 дней.

Напомним, что недавно в руки Associated Press попало письмо Чеферина, в котором он осуждал позицию ФИФА по этому вопросу.

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В статье: Джанни Инфантино УЕФА ФИФА Александер Чеферин
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Комментарии (8)
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2.dc (Николаев)
06.09.2021 в 20:21
Абсолютно согласен с Ч, праздники, в т.ч. и в футболе, не могут быть каждый день. Вот как есть, так и нормально … И я бы ещё отбор ужесточил - Чемпионат, это для ведущих команд, а просто для желающих потусоваться - жесткое сито отбора.
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
06.09.2021 в 19:21
Саме ТАК! До того в Європі є Ліга Націй, де, як на внутрішніх чемпіонатах та світових по хокею, грають по ранжиру... Гранди з потужними, а середняки та "слабаки" між собою! Тобто "випадково" чемпіонами стати не можливо. Просто якось переможця серед найсильніших цікавіше визначати!
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0
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
06.09.2021 в 18:40
У біатлоні, наприклад, чемпіонат світу ЩОРОКУ!
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0
-3
ukatan (Харьковская обл.)
06.09.2021 в 19:48
Ну і привели приклад! У біатлоні теж бігають на протязі десяти місяців майже постійно два рази у неділю?
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 20:16
Так и деньги платят немного другие!
0
0
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 18:40
Вот как есть так и хорошо.
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 18:40
Не правда! Для чего тогда Лига Наций и д.т.? Люди хотят больше футбола сборных!
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0
-2
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2.dc (Николаев)
06.09.2021 в 20:36
… ну, ты всех людей в кучу не смешивай. СуперЛига вообще за упразднение института Сборных, и падение авторитетности ЧМ, есть как раз шажочек в этом направлении … Другое дело - что ФИФА денег побольше хочет, но это не всегда одно и тоже, что "люди хотят" …)
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