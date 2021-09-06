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"Почему мы не говорили об этом 5 лет назад? Мы могли спасти жизни мигрантов и рабочих", – капитан сборной Финляндии о ЧМ в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Игрок рискует, если Финляндия выйдет на Чемпионат Мира

"Почему мы не говорили об этом 5 лет назад? Мы могли спасти жизни мигрантов и рабочих", – капитан сборной Финляндии о ЧМ в Катаре

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Капитан сборной Финляндии Тим Спарв написал колонку о проведении Чемпионата Мира в Катаре на The Players’ Tribune.

"Всем игрокам, тренерам и футбольным федерациям. Всем болельщикам и журналистам. На самом деле – всем, кого просто беспокоит вопрос о правах человека.

Пожалуйста, продолжайте говорить о Чемпионате мира в Катаре. Продолжайте это обсуждение. Продолжайте поддерживать рабочих-мигрантов. Пишите, выкладывайте посты в блогах, публикуйте твиты о них. Выпускайте заявления. Говорите. Давите на ФИФА и Катар как можно сильнее.

Почему? Потому что это работает. И рабочие – поверьте мне – ценят это.

На протяжении двух с половиной лет я лично изучаю ситуацию, которая сложилась в Катаре. Я не эксперт, но как капитан сборной Финляндии я знаю, что вскоре могу сыграть на стадионах, которые стоили рабочим жизней. Мы, футболисты, будем публичными лицами турнира, над которым даже не имеем никакого контроля. Так что я захотел узнать больше, и я напрямую пообщался с мигрантами, которые там работают. И я могу сказать вам вот что: они ценят эту поддержку, их воодушевляет это.

Я знаю, что опоздал с этой статьей на много лет. Я до сих пор думаю: "Эх! Почему мы не могли говорить об этом пять лет назад? Возможно, мы повлияли бы на принятые решения и улучшили бы условия труда для мигрантов и рабочих".

Может, мы даже могли спасти их жизни.

Черт. Мы проснулись слишком поздно. Я проснулся слишком поздно.

Но мы все еще можем сделать их жизни лучше. Мы можем озаботиться вопросом создания более качественных условий труда. Чтобы это сделать, мы должны привлекать внимание к Катару. Фанаты должны говорить об этом, журналисты должны писать об этом, организаторы должны привлекать к этому внимание. И футболисты должны высказываться по этому поводу.

Дело не только в Катаре, но и в том, как мы будем смотреть на международные турниры и страны, которые их примут, в будущем", – написал Спарв.

Напомним, что в феврале The Guardian опубликовал информацию, согласно которой в Катаре с 2010 года погибло более 6500 рабочих, в том числе, при постройке инфраструктуры к Чемпионату Мира.

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В статье: Сборная Финляндии по футболу Тим Спарв Чемпионат мира 2022
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Источник:
theplayerstribune.com

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