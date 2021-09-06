"Слава Богу, ты не идиот", – Ван Гал поприветствовал вакцинированного игрока

Луи Ван Гал оригинально поприветствовал 19-летнего полузащитника Квинтена Мадуро на тренировке. "Я вакцинирован, а ты?" – начал тренер сборной Нидерландов.

Dutch youth international Quinten Timber joined Oranje training. He was naturally welcomed by national team boss Louis van Gaal.



Van Gaal: "I'm vaccinated. Are you?"



Timber: "Yeah, me too."



Van Gaal: "Thank god. You're not an idiot." pic.twitter.com/6JOQh7JyGC — Mohamed Moallim (@mhmdmllm) September 5, 2021

Полное приветствие выглядело следующим образом:

– Я вакцинирован, а ты?

– Да, я тоже.

– Слава Богу. Ты не идиот.

Напомним, что Луи Ван Гал 4 августа в третий раз возглавил сборную Нидерландов. В прошлом он тренировал "оранжевых" с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014. С национальной командой он завоевал бронзу Чемпионата мира 2014 года.