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"Слава Богу, ты не идиот", – Ван Гал поприветствовал вакцинированного игрока
Луи придерживается радикальных взглядов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Луи Ван Гал оригинально поприветствовал 19-летнего полузащитника Квинтена Мадуро на тренировке. "Я вакцинирован, а ты?" – начал тренер сборной Нидерландов.
Dutch youth international Quinten Timber joined Oranje training. He was naturally welcomed by national team boss Louis van Gaal.— Mohamed Moallim (@mhmdmllm) September 5, 2021
Van Gaal: "I'm vaccinated. Are you?"
Timber: "Yeah, me too."
Van Gaal: "Thank god. You're not an idiot." pic.twitter.com/6JOQh7JyGC
Полное приветствие выглядело следующим образом:
– Я вакцинирован, а ты?
– Да, я тоже.
– Слава Богу. Ты не идиот.
Напомним, что Луи Ван Гал 4 августа в третий раз возглавил сборную Нидерландов. В прошлом он тренировал "оранжевых" с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014. С национальной командой он завоевал бронзу Чемпионата мира 2014 года.
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