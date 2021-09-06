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"Слава Богу, ты не идиот", – Ван Гал поприветствовал вакцинированного игрока

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Луи придерживается радикальных взглядов

"Слава Богу, ты не идиот", – Ван Гал поприветствовал вакцинированного игрока

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Луи Ван Гал оригинально поприветствовал 19-летнего полузащитника Квинтена Мадуро на тренировке. "Я вакцинирован, а ты?" – начал тренер сборной Нидерландов.

Полное приветствие выглядело следующим образом:

– Я вакцинирован, а ты?

– Да, я тоже.

– Слава Богу. Ты не идиот.

Напомним, что Луи Ван Гал 4 августа в третий раз возглавил сборную Нидерландов. В прошлом он тренировал "оранжевых" с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014. С национальной командой он завоевал бронзу Чемпионата мира 2014 года.

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В статье: Луи Ван Гал Национальная сборная Голландии
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Комментарии (2)
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Maximum (Торонто)
06.09.2021 в 23:43
К чему этот подзаголовок? Наоборот радикальный взгляд это не придерживаться вакцинации
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.09.2021 в 01:02
Не удивлён. Канада левейшая страна с идиотами / мразями во главе.
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