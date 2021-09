"Слава Богу, ты не идиот", – Ван Гал поприветствовал вакцинированного игрока

Луи Ван Гал оригинально поприветствовал 19-летнего полузащитника Квинтена Мадуро на тренировке. "Я вакцинирован, а ты?" – начал тренер сборной Нидерландов.

Dutch youth international Quinten Timber joined Oranje training. He was naturally welcomed by national team boss Louis van Gaal.



Van Gaal: "I'm vaccinated. Are you?"



Timber: "Yeah, me too."



Van Gaal: "Thank god. You're not an idiot." pic.twitter.com/6JOQh7JyGC