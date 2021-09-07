Президент ФИФА назвал безумием отмену матча Бразилия - Аргентина

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал отмену матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

"Мы видели, что произошло во время игры между Бразилией и Аргентиной, двумя самыми прославленными командами Южной Америки.

Некоторые чиновники, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала матча, чтобы увести некоторых игроков, — это безумие, но мы должны решать эти проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19", — цитирует Инфантино Reuters.