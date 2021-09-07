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Президент ФИФА назвал безумием отмену матча Бразилия - Аргентина

Чемпионат мира FIFA
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Джанни Инфантино отреагировал на инцидент во время матча отбора ЧМ-22

Президент ФИФА назвал безумием отмену матча Бразилия - Аргентина

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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал отмену матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

"Мы видели, что произошло во время игры между Бразилией и Аргентиной, двумя самыми прославленными командами Южной Америки.

Некоторые чиновники, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала матча, чтобы увести некоторых игроков, — это безумие, но мы должны решать эти проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19", — цитирует Инфантино Reuters.

Напомним, 5 сентября матч Бразилия — Аргентина был остановлен в начале первого тайма из-за появления на поле полицейских. Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских игроков, которые представляют клубы АПЛ. Речь идет об Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – "Астон Вилла"), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – "Тоттенхэм").

Игроков обвинили в нарушении карантинных правил.

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В статье: Бразилия Аргентина Джанни Инфантино
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Источник:
Reuters

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