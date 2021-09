Два Силвы и Жота компенсируют Роналду. Португалия без проблем обыгрывает Азербайджан

Можно ли говорить о современной сборной Португалии, не упоминая при этом Криштиану Роналду? Нам кажется, что это невозможно. Особенно после недавнего мирового рекорда, который КриРо установил в игре с Ирландией. Каждый раз, когда Роналду выходит в старте своей сборной, все от него ждут забитых голов. Если же он отсутствует, эксперты и болельщики внимательно следят, на что способны "европейские бразильцы" без главного идола. Сегодня был второй случай. За снятую футболку в прошлом матче, Роналду получил желтую карточку, и теперь вынужден отсиживать дисквалификацию. Команда Сантуша отправилась в Баку без него...

И очень быстро справилась с задачей. Не прошло и получаса. Сначала экс-чемпионы Европы баловались с соперником, не планируя включать максимальные скорости, однако потом выдали классную пятиминутку, сняв любые вопросы о победителе. Первый гол гостей показал, что в футболе все состоит из эпизодов. После ужасного навеса от Андре Силвы, мяч вылетал за пределы поля, но Рафа Геррейру ускорился, оставил сферу в игре и отпасовал на Фернандеша. Тот выдал сочный пас в штрафную, где мощным ударом атаку завершил Силва, который Бернарду. Вот и все. А ведь мяч мог просто выйти за пределы поля.

Второй гол был немного проще. Фернандеш (снова он, заметьте) закинул в штрафную, Жота, приняв мяч, не захотел завершать сам, а скинул Силве, который Андре, на пустые, а тот одним движением ноги удвоил преимущество Португалии. Спустя три минуты форвард "РБ Лейпцига" обязан был оформлять дубль, но не реализовал шикарный выход. Азербайджан смог ответить вялыми стандартами и неожиданным моментом Озобича, у которого были все шансы распечатать ворота соперника. Смазал. А жаль, могла возродиться хотя бы какая-то интрига.

