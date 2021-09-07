Два Силвы и Жота компенсируют Роналду. Португалия без проблем обыгрывает Азербайджан

Можно ли говорить о современной сборной Португалии, не упоминая при этом Криштиану Роналду? Нам кажется, что это невозможно. Особенно после недавнего мирового рекорда, который КриРо установил в игре с Ирландией. Каждый раз, когда Роналду выходит в старте своей сборной, все от него ждут забитых голов. Если же он отсутствует, эксперты и болельщики внимательно следят, на что способны "европейские бразильцы" без главного идола. Сегодня был второй случай. За снятую футболку в прошлом матче, Роналду получил желтую карточку, и теперь вынужден отсиживать дисквалификацию. Команда Сантуша отправилась в Баку без него...

И очень быстро справилась с задачей. Не прошло и получаса. Сначала экс-чемпионы Европы баловались с соперником, не планируя включать максимальные скорости, однако потом выдали классную пятиминутку, сняв любые вопросы о победителе. Первый гол гостей показал, что в футболе все состоит из эпизодов. После ужасного навеса от Андре Силвы, мяч вылетал за пределы поля, но Рафа Геррейру ускорился, оставил сферу в игре и отпасовал на Фернандеша. Тот выдал сочный пас в штрафную, где мощным ударом атаку завершил Силва, который Бернарду. Вот и все. А ведь мяч мог просто выйти за пределы поля.

Второй гол был немного проще. Фернандеш (снова он, заметьте) закинул в штрафную, Жота, приняв мяч, не захотел завершать сам, а скинул Силве, который Андре, на пустые, а тот одним движением ноги удвоил преимущество Португалии. Спустя три минуты форвард "РБ Лейпцига" обязан был оформлять дубль, но не реализовал шикарный выход. Азербайджан смог ответить вялыми стандартами и неожиданным моментом Озобича, у которого были все шансы распечатать ворота соперника. Смазал. А жаль, могла возродиться хотя бы какая-то интрига.

Bernardo Silva's goal contributions in World Cup qualifiers for Portugal:



???? vs Andorra

???? vs Faroe Islands

???? vs Switzerland

???? vs Serbia

⚽ vs Azerbaijan



His first ever goal. ???? pic.twitter.com/lmC9Fi3CRF — Squawka Football (@Squawka) September 7, 2021

Наставник "милли" понимал, что на второй тайм нужно доставать последний козырь из рукава, а потому пустил в бой Анатолия Нуриева. Помогло? Не особо. Португальцы атаковали чаще и качественнее, а Диогу Жота запорол моментов больше, чем Азербайджан мог создать. Больше других расстраивался Фернандеш, который старался, создавал, но все без толку - третий гол никак не хотел приходить. А ведь разница голов, учитывая бодрую Сербию в группе, для "европейских бразильцев" очень важна. И все-таки это случилось. Жота не мог испортить навес Канселу, точно пробив головой, будучи без опеки в штрафной соперника - 0:3.

Итоги матча? А есть смысл? Смотрите на итоговой счет!

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа А

7 сентября, Баку, стадион "Олимпийский"

Азербайджан - Португалия 0:3

Голы: Б.Силва 26, А.Силва 31, Жота 76

Азербайджан: Магомедалиев - Гусейнов, Хагверди, Бадалов, Салахлы, Халилзаде (Горбани 46) - Алескеров, Махмудов, Гараев (Нуриев 46), Озобич (Мустафаев 62) - Эмрели (Байрамов 62)

Португалия: Патрисиу - Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру (Мендеш 71) - Моутиньо (Мариу 78), Палинья (Невеш 46), Фернандеш - Жота, А.Силва (Гедеш 78), Б.Силва (Отавио 78)