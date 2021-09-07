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Игрока сборной США досрочно отправили обратно в Ювентус. Он не соблюдал Covid-протокол
Маккини едет в Италию раньше всех
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Решение отправить футболиста обратно в "Ювентус" принял главный тренер Грегг Берхалтер. Таким образом, хавбек не сыграет с Гондурасом в квалификации ЧМ-2022.
"Уэстон вернется в Италию и не примет участия в игре против Гондураса из-за нарушения командных требований. На футболистов, представляющих сборную США, возложены серьезные ожидания, и для достижения успеха необходимо иметь в составе тех, кто осознает ответственность", – заявил Берхалтер.
В прошлом сезоне Маккени провел за "Ювентус" 46 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
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