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Отбор на ЧМ-2022. Сербия оступается, Холанд громит Гибралтар, Австрия снова проигрывает
Коротко по всем результатам дня
Фото: twitter.com/nff_landslag
UA-Футбол подготовил для вас краткий гид по отборочным матчам на ЧМ-2022.
Учитывая легкую победу Португалии над Азербайджаном, сборной Сербии терять очки сегодня было запрещено. Более того, "трехцветные" должны были забивать как можно больше, чтобы не сильно отставать от "европейских бразильцев" в этом компоненте. Однако у сербов этого сделать не получилось. Забив в первом тайме, они упустили победу, пропустив под конец встречи. Драматизма добавляет тот факт, что решающий гол в свои ворота отправил Миленкович.
Группа А
Ирландия - Сербия 1:1
Гол: Миленкович 86 (аг) - Милинкович-Савич 20
Несколько дней назад австрийцев разгромила сборная Израиля. Сегодня проигрывать им было запрещено, поскольку потеря очков выводила их из борьбы за первую строчку. Началось для них все ужасно - пропущенный гол в середине тайма с пенальти и статус команды, которая отыгрывается. Против шотландцев, умеющих кусаться и обороняться. После перерыва игра получилась относительно равной, а потому винить австрийцы могут самих себя. Они опускаются на четвертое место в группе.
Группа F
Австрия - Шотландия 0:1
Гол: Дайкс 30 (п)
Фарерские острова - Молдова 2:1
Гол: Олсен 68, Ватнсдаль 72 - Милинчану 84
У скандинавов сейчас собралось отличное поколение, у которых есть шанс не просто занять второе место в группе, а даже обогнать Нидерланды. Но для этого нужно побеждать. Сегодня Норвегия справилась с этим на пятерку - три гола в первом тайме, два из которых на счету Эрлинга Холанда. Наконец-то он стал забивать и за национальную команду. После перерыва скандинавы забили еще два, доведя счет до неприличного.
Группа G
Черногория - Латвия 0:0
Норвегия - Гибралтар 5:1
Голы: Торстведт 23, Холанд 27, 39, 90+1 Сорлот 59 - Стайч 43
После провала на Евро российская сборная получила нового тренера, правда к их игре остается немало вопросов. С Мальтой они сыграли не лучшим образом, но все равно добыли победу, удержавшись на втором месте. За первую строчку они ведут борьбу с Хорватией. Также возле них крутится Словакия, которая сегодня без труда обыграла Кипр.
Группа Н
Россия - Мальта 2:0
Гол: Смолов 10, Бакаев 84
Словакия - Кипр 2:0
Гол: Шранц 55, Косчельник 78
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