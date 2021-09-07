Отбор на ЧМ-2022. Сербия оступается, Холанд громит Гибралтар, Австрия снова проигрывает

UA-Футбол подготовил для вас краткий гид по отборочным матчам на ЧМ-2022.

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Учитывая легкую победу Португалии над Азербайджаном, сборной Сербии терять очки сегодня было запрещено. Более того, "трехцветные" должны были забивать как можно больше, чтобы не сильно отставать от "европейских бразильцев" в этом компоненте. Однако у сербов этого сделать не получилось. Забив в первом тайме, они упустили победу, пропустив под конец встречи. Драматизма добавляет тот факт, что решающий гол в свои ворота отправил Миленкович.

Группа А

Ирландия - Сербия 1:1

Гол: Миленкович 86 (аг) - Милинкович-Савич 20

Несколько дней назад австрийцев разгромила сборная Израиля. Сегодня проигрывать им было запрещено, поскольку потеря очков выводила их из борьбы за первую строчку. Началось для них все ужасно - пропущенный гол в середине тайма с пенальти и статус команды, которая отыгрывается. Против шотландцев, умеющих кусаться и обороняться. После перерыва игра получилась относительно равной, а потому винить австрийцы могут самих себя. Они опускаются на четвертое место в группе.

Группа F

Австрия - Шотландия 0:1

Гол: Дайкс 30 (п)

Фарерские острова - Молдова 2:1

Гол: Олсен 68, Ватнсдаль 72 - Милинчану 84

У скандинавов сейчас собралось отличное поколение, у которых есть шанс не просто занять второе место в группе, а даже обогнать Нидерланды. Но для этого нужно побеждать. Сегодня Норвегия справилась с этим на пятерку - три гола в первом тайме, два из которых на счету Эрлинга Холанда. Наконец-то он стал забивать и за национальную команду. После перерыва скандинавы забили еще два, доведя счет до неприличного.

Группа G

Черногория - Латвия 0:0

Норвегия - Гибралтар 5:1

Голы: Торстведт 23, Холанд 27, 39, 90+1 Сорлот 59 - Стайч 43

После провала на Евро российская сборная получила нового тренера, правда к их игре остается немало вопросов. С Мальтой они сыграли не лучшим образом, но все равно добыли победу, удержавшись на втором месте. За первую строчку они ведут борьбу с Хорватией. Также возле них крутится Словакия, которая сегодня без труда обыграла Кипр.

Группа Н

Россия - Мальта 2:0

Гол: Смолов 10, Бакаев 84

Словакия - Кипр 2:0

Гол: Шранц 55, Косчельник 78