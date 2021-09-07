Хорватия - Словения 3:0. И Облак бывает бессилен

Сборная Хорватия сыграла так, как подобает фавориту – бесконечные атаки весь матч, рискованная игра в обороне, удары по воротам соперника один за другим. Ворота Словении защищал один из лучших киперов современности Ян Облак, поэтому бить нужно было часто. В итоге Хорватия добилась своего. Словении одного Облака для достижения положительного результата было мало. Хорватия же показала, что и без Луки Модрича она готова доминировать.

Все работало у команды Златко Далича. Фулбеки Юранович и Баришич часто подключались к атакам и создавали пожар в штрафной соперниками своими кроссами, Брозович и Ковачич контролировали игру в центре, Пашалич умело действовал между линиями и во время подключался к атакам на завершении, Перишич разрывал всех на своем фланге.

Забил и любимец местной публики Марко Ливая. Очередной кросс Юрановича, Пашалич пробил головой в штангу, а Ливая уже добил мяч в пустые ворота. Первый гол форварда “Хайдука” за сборную Хорватии.

Предыдущие попытки хозяев поразить ворота Словении пресекались Яном Облаком. Но защитники гостей подвели вратаря “Атлетико” своей неуверенной, нервной игрой.

Гости пытались отвечать на доминирование хорватов своими контратаками – пространства было достаточно. Но своими полушансами Шешко не воспользовался. Иличич растворился на поле и был заменен на 54-й минуте.

Второй гол Хорватии был делом времени. Его организовал Перишич, красиво обыграв соперника один в один, и выполнив точный прострел на Пашалича.

Хорватии нужно было забить еще один гол, чтобы выйти на первое место в группе и сработали замены Далича. Оршич навесил, Влашич пробил головой. 3:0 – тотальный разгром, счет полностью отражает происходившее на поле.

Отбор к ЧМ-2022. Группа H, пятый тур. 7 сентября 2021. Сплит, “Полюд”

Хорватия – Словения 3:0

Голы: Ливая 33, Пашалич 66, Влашич 90+4

Хорватия: Ивушич – Юранович, Ловрен (Чалета-Цар 77), Вида, Баришич – Брозович, Ковачич (Иванцшец 7) – Крамарич (Оршич 77), Пашалич, Перишич (Чолак 86) – Ливая (Влашич 58)

Словения: Облак – Балковец (Юрчевич 66), Мевля, Бийол, Стоянович (Захович 88) – Куртич, Горанц-Станкович (Скубиц 65), Гнезда-Черин – Ловрич, Шешко (Шпорар 65), Иличич (Млакар 54)

Предупреждение: Бийол 90+1