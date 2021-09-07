Отбор к ЧМ-2022. Группа F, шестой тур

7 сентября. Копенгаген, "Паркен"

Дания – Израиль 5:0

Голы: Поульсен (28), Кьер (31), Сков Ольсен (41), Дилейни (57), Корнелиус (90+1)

Дания: Шмейхель – Меле, Кристенсен, Кьер, Андерсен, Васс (Корнелиус, 86) – Дилейни, Хейбьерг (Норгор, 83) – Дамсгор (Винд, 83), Сков Ольсен (Ларсен, 77) – Поульсен (Дарами, 77)

Израиль: Марциано – Эльхамед, Тиби, Дгани (Давидзада, 61) – Менахем, Соломон (Ацтили, 70), Натхо (Абу Фани, 46), Глейзер, Даса (Кинда, 80) – Вейсман (Хазиза, 46), Захави

Предупреждения: Кристенсен (33), Норгор (84) – Дгани (26), Глейзер (38), Менахем (79), Эльхамед (89)

Дания продолжает свой победоносный путь в квалификации в Чемпионату мира. Аналитики из Gracenote перед этим туром назвали датчан главным фаворитом отбора – их шансы получить билет в Катар оценивали в 99 процентов, и они наверняка выросли после сегодняшней бойни на арене "Паркен" в Копенгагене. Очередной жертвой "алой гвардии" стала команда Израиля – главный преследователь лидера получили в свои ворота 5 мячей и смиренно отправились по домам.

Шесть туров, шесть побед, 18 очков, 7 пунктов отрыва от ближайшего конкурента, 22 забитых мяча и ноль в графе пропущенных. Такие цифры в последние годы не показывали даже сборные Англии и Бельгии, главные доминаторы европейской квалификации, но датчане всех превзошли. Похоже, команда Каспера Юльманна в этом году намерена перехватить эстафету у Лукаку и компании, которые традиционно первыми гарантируют себе выход на главный турнир.

Израиль был хорош в последних турах – три победы кряду, включая домашнюю игру с Австрией (5:2), Захави и Даббур регулярно отличались голами, как и вся команда. Но Дания сегодня полностью смяла оппонента и не дала им показать и зачатков своей лучшей игры. Как всегда, "алая гвардия" решила исход встречи уже в первом тайме. И сиял не кто иной, как Миккель Дамсгор – одно из главных открытий Евро и просто человек, который в 21 год спокойно заменил в национальной сборной лидера команды Кристиана Эриксена.

В середине 45-минутки Дамсгор классно обыгрался в стенку с партнёром, вышел на ударную позицию и пальнул со средней дистанции. Вратарь гостей Марциано удар потащил, но на добивание первым подоспел Поульсен. Типичный для форварда РБ рабочий гол и 1:0 на табло. Вскоре преимущество было удвоено – Кьер отличился после подачи Васса со штрафного. Но и на этом не все – Дания ушла на перерыв, громя оппонента. Быстрая атака хозяев, Дамсгор получил мяч у штрафной, закинул на Сков Ольсена, а тот нанёс шикарный удар слёту – 3:0.

Во второй половине Дания сбавила обороты, но продолжила наказывать на стандартах – сначала Васс оформил вторую результативную передачу, ассистировав Дилейни, а в самой концовке свежие Ларсен и Корнелиус оригинально разыграли штрафной. 5:0. Похоже, что раньше Чемпионата мира эту машину никто уже не остановит.