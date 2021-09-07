  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Подарок для Украины. Босния теряет победу над Казахстаном на 90+5
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подарок для Украины. Босния теряет победу над Казахстаном на 90+5

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Фантастика

Подарок для Украины. Босния теряет победу над Казахстаном на 90+5

UA-Футбол
Новина українською

В группе, где играет Украина, очень много команд, которые играют вничью. А потому встреча боснийцев и казахов была крайне важна. Особенно для первых, если они хотят побороться за второе место. Однако у боснийцев не пошло все с самого начала. В первой половине они не реализовали несколько моментов, а уже после перерыва умудрились пропустить первыми, переплюнув "достижение" Украины.

Правда после этого коллектив Петева сумел собраться и круто поменять ситуацию. Сначала Миралем Пьянич без труда реализовал пенальти, а за четыре минуты до конца основного времени Менало вывел боснийцев вперед. Что интересно, также с передачи Пьянича. По всем статистическим показателям хозяева были лучше, нанеся за 90 минут 23 удара, в то время, как соперник - всего шесть. И казалось, что все так и закончится, но казахи сравняли. Точно так же как и с Украиной. На 90+5 Зайнутдинов сделал счет 2:2 и закрутил интригу в группе.

Босния отстает от Украины на два очка, имея игру в запасе. Все решится в очных встречах.

Группа D
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Гол: Пьянич 71 (п), Менало 86 - Куат 52, Зайнутдинов 90+5

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Босния и Герцеговина Казахстан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Chvalua (Винница)
08.09.2021 в 00:39
Удачный день сегодня) может нам и нельзя очки терять но 4 очка в следующих 2 матчах тоже будет не таким и плохим результатом. Просто тогда точно надо будет выиграть в последнем туре против Боснии. Однако посмотрим
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
08.09.2021 в 00:29
Ну, молодці.
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
08.09.2021 в 00:06
а їм ще в казахів вдома грати. я навіть не візьмусь шось прогнозувати.
Ответить
+4
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
08.09.2021 в 00:06
Українські граблі ретельно розставлені і щедро змащені...
Ответить
+9
0
ГенриВол (Волочиськ)
07.09.2021 в 23:59
А я вже думав, що з казахами ми тільки втратимо очки. Ще попереду КАЗ-БІГ КАЗ-ФІН. Думаю і одним і другим буде не просто перемогти казахів дома.
Ответить
+4
0
Jovan Markoski
07.09.2021 в 23:58
Мамбеты дарят нам шанс
Ответить
+4
0
Dr. House (Поділля)
07.09.2021 в 23:58
Неплохо. Мы по-прежнему вторые))).
Ответить
+3
0
efim423 (odessa)
07.09.2021 в 23:58
больше играть вничью уже Украине нельзя, весь допустимый лимит потери очков исчерпан
Ответить
+2
0
мы за динамо (киев)
07.09.2021 в 23:56
я сплю, мені сниться?
Ответить
+3
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
07.09.2021 в 23:55
У казахов хорошая самоотдача. Сначала в поединке с Украиной не сдались после пропущенного 2-1, теперь здесь отыгрались
Ответить
+7
0
Spivak63
07.09.2021 в 23:52
Это называется так наши выехали на чужом куе на второе место) Как это знакомо , ждём когда за наших инвалидов сделают работу , а потом поехать ну если поедут) на ЧМ и обосраться как при великом тренере старой закалки Фоменко не выиграв ни одной игры ни одного очка и вроде ни одного забитого гола)
Ответить
+2
-3
tartar (Львів)
07.09.2021 в 23:55
боснійці і французи такі ж "інваліди" в твоїх термінах. фр-біг 1-1, укр-фр 1-1(два раза). про що ти виплакався? в чому суть?
Ответить
+3
-1
Spivak63
08.09.2021 в 00:08
Сцуть в песок, а свои игры домашние по крайней мере надо выигрывать . Французы инвалиды на первом месте , фины по разнице мячей уступают и игра в запасе . Кто выплакивался ) Да это таким как ты прибор на лицо и факты достижений которые неоспоримы. Хочешь сказать шо второе место щас это заслуга инвалидов?
+1
-4
Sanya_Ch ( Черкассы)
07.09.2021 в 23:47
Это ещё судья подарил пеналь боснийцам!
Ответить
+5
0
Lion Killer (Львів)
07.09.2021 в 23:46
ахахах, оце так несподіванка :) Не факт шо Боснія 3 візьме і на виїзді з бадьорими казахстанськими хлопцями.
Ответить
+5
0
Mexxxxx (Просяная)
07.09.2021 в 23:45
Так казахи реально молодцы. Казахстан взял, Казахстан дал!
Ответить
+10
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...