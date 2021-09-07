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Подарок для Украины. Босния теряет победу над Казахстаном на 90+5
Фантастика
В группе, где играет Украина, очень много команд, которые играют вничью. А потому встреча боснийцев и казахов была крайне важна. Особенно для первых, если они хотят побороться за второе место. Однако у боснийцев не пошло все с самого начала. В первой половине они не реализовали несколько моментов, а уже после перерыва умудрились пропустить первыми, переплюнув "достижение" Украины.
Правда после этого коллектив Петева сумел собраться и круто поменять ситуацию. Сначала Миралем Пьянич без труда реализовал пенальти, а за четыре минуты до конца основного времени Менало вывел боснийцев вперед. Что интересно, также с передачи Пьянича. По всем статистическим показателям хозяева были лучше, нанеся за 90 минут 23 удара, в то время, как соперник - всего шесть. И казалось, что все так и закончится, но казахи сравняли. Точно так же как и с Украиной. На 90+5 Зайнутдинов сделал счет 2:2 и закрутил интригу в группе.
Босния отстает от Украины на два очка, имея игру в запасе. Все решится в очных встречах.
Группа D
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Гол: Пьянич 71 (п), Менало 86 - Куат 52, Зайнутдинов 90+5
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