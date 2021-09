Франция - Финляндия 2:0. Шоу Антуана Гризманна

Франция подошла к игре в плохой форме, не сумев победить ни Боснию, ни Украину. Фанаты и эксперты критиковали Дидье Дешама, и сегодня он им ответил. Не сказать, что снял прямо все вопросы, но кое-что прояснилось точно.

Например, роль Антуана Гризманна - он как был, так и остался определяющим игроком команды. Во-вторых, исчезли вопросы по самоотдаче - сегодня Поль Погба даже при счете 2:0 прыгал в шпагате за мячом. Ну и, как следствие, впервые в этом месяце Франция не наделала ошибок в обороне.

Финны могли и не выпускать форвардов - за 90 минут они не получили ни шанса. Ударов по воротам от Суоми было всего два, опасности - 0,0%.

2011 - Karim Benzema will play his first game at the Groupama Stadium (club + national team) and his first one in the Lyon area since November 2, 2011 with Real Madrid against OL at Gerland. Home. #FRAFIN pic.twitter.com/QhabQcTVM4