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Франция - Финляндия 2:0. Шоу Антуана Гризманна

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Кризис Трехцветных пока откладывается

Франция - Финляндия 2:0. Шоу Антуана Гризманна

Фото: twitter.com/equipedefrance/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Франция подошла к игре в плохой форме, не сумев победить ни Боснию, ни Украину. Фанаты и эксперты критиковали Дидье Дешама, и сегодня он им ответил. Не сказать, что снял прямо все вопросы, но кое-что прояснилось точно.

Например, роль Антуана Гризманна - он как был, так и остался определяющим игроком команды. Во-вторых, исчезли вопросы по самоотдаче - сегодня Поль Погба даже при счете 2:0 прыгал в шпагате за мячом. Ну и, как следствие, впервые в этом месяце Франция не наделала ошибок в обороне.

Финны могли и не выпускать форвардов - за 90 минут они не получили ни шанса. Ударов по воротам от Суоми было всего два, опасности - 0,0%.

Атаковала в этом матче только одна сторона. Первые 20 минут Франция снова действовала робко, словно позабыв о своем статусе. Ситуацию разрулили лидеры - Гризманн сперва вывел на удар Бензема, но спас Градецкий. А уже через пять минут Антуан забил сам, элегантно вырезав мяч шведой из сложного положения.

Ну и все, этого гола хватило, чтобы Франция преобразилась из тыквы в карету. Оставшиеся 65 минут это была уже та команда, которая три года назад выигрывала чемпионат мира - мощная, надежная, прекрасно двигающая мяч.

До конца первого тайма еще раз мог забить Бензема; упустил шанс с острого угла Дюбуа; не попал издали в падении Погба.

Что не смогли партнеры на старте второй половины во второй раз повторил Гризманн - на сей раз, форварду удался проход в лицевую с ударом в ближний угол. Мощно отметил Антуан уходил из "Барсы", ничего не скажешь. А заодно и догнал по голам за сборную Мишеля Платини - теперь у обоих по 41 голу.

В оставшееся время Бензема, Гризманн и Погба куражились по полной, словно наверстывая упущенное в предыдущих играх. Что ж, их можно понять. Уверенность легко потерять, но трудно обрести заново.

Касательно дел табличных, то здесь Франция максимально укрепилась на первом месте с 12 очками. Кажется, ее прямой путевке в Катар никто не угрожает. У Украины и Финляндии по 5 баллов, у Боснии и Казахстана - по 3.

Квалификация ЧМ-2022. Лион. "Люмьер"

Франция - Финляндия - 2:0

Голы: Гризманн, 25, 53

Франция: Льорис - Зума, Варан, Кимпембе (Ленгле, 90) - Дюбуа (Мукиеле, 68), Погба, Рабьо, Тео Эрнандес - Марсьяль (Бен-Йеддер, 80), Гризманн (Чуамени, 90+1), Бензема

Финляндия: Градецкий - Алхо (Райтала, 80), Вайсанен, Араюури, О’Шонесси, Уронен (Сойри, 62) - Ниссила (Кайринен, 73), Шулер (Валакари, 62), Камара - Похьянпало (Йенсен, 73), Пукки

Предупреждения: Шулер, 3, Пукки, 64, Араюури, 72

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В статье: Франция Финляндия Антуан Гризманн
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
08.09.2021 в 00:34
...Гризман хорош, "сладкая парочка" с Бензема, Погба не впечатлил кроме удара мимо. Финны хорошо начали, желая забить и продержаться (даже с ничьей), после первого сдулись, но упертые. Пока так....
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Dimka26 (Чернигов)
07.09.2021 в 23:44
Молодец Антуан. Еще надо раз так повторить и казахам отвесить.
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