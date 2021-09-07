Франция - Финляндия 2:0. Шоу Антуана Гризманна

Франция подошла к игре в плохой форме, не сумев победить ни Боснию, ни Украину. Фанаты и эксперты критиковали Дидье Дешама, и сегодня он им ответил. Не сказать, что снял прямо все вопросы, но кое-что прояснилось точно.

Например, роль Антуана Гризманна - он как был, так и остался определяющим игроком команды. Во-вторых, исчезли вопросы по самоотдаче - сегодня Поль Погба даже при счете 2:0 прыгал в шпагате за мячом. Ну и, как следствие, впервые в этом месяце Франция не наделала ошибок в обороне.

Финны могли и не выпускать форвардов - за 90 минут они не получили ни шанса. Ударов по воротам от Суоми было всего два, опасности - 0,0%.

2011 - Karim Benzema will play his first game at the Groupama Stadium (club + national team) and his first one in the Lyon area since November 2, 2011 with Real Madrid against OL at Gerland. Home. #FRAFIN pic.twitter.com/QhabQcTVM4 — OptaJean (@OptaJean) September 7, 2021

Атаковала в этом матче только одна сторона. Первые 20 минут Франция снова действовала робко, словно позабыв о своем статусе. Ситуацию разрулили лидеры - Гризманн сперва вывел на удар Бензема, но спас Градецкий. А уже через пять минут Антуан забил сам, элегантно вырезав мяч шведой из сложного положения.

Ну и все, этого гола хватило, чтобы Франция преобразилась из тыквы в карету. Оставшиеся 65 минут это была уже та команда, которая три года назад выигрывала чемпионат мира - мощная, надежная, прекрасно двигающая мяч.

До конца первого тайма еще раз мог забить Бензема; упустил шанс с острого угла Дюбуа; не попал издали в падении Погба.

Что не смогли партнеры на старте второй половины во второй раз повторил Гризманн - на сей раз, форварду удался проход в лицевую с ударом в ближний угол. Мощно отметил Антуан уходил из "Барсы", ничего не скажешь. А заодно и догнал по голам за сборную Мишеля Платини - теперь у обоих по 41 голу.

41 - Antoine Griezmann scored against Finland his 40th and 41st goals with France, joining Michel Platini as the third best scorer in the history of the French team. Podium. #FRAFIN pic.twitter.com/JTDoaJvDUy — OptaJean (@OptaJean) September 7, 2021

В оставшееся время Бензема, Гризманн и Погба куражились по полной, словно наверстывая упущенное в предыдущих играх. Что ж, их можно понять. Уверенность легко потерять, но трудно обрести заново.

Касательно дел табличных, то здесь Франция максимально укрепилась на первом месте с 12 очками. Кажется, ее прямой путевке в Катар никто не угрожает. У Украины и Финляндии по 5 баллов, у Боснии и Казахстана - по 3.

Квалификация ЧМ-2022. Лион. "Люмьер"

Франция - Финляндия - 2:0

Голы: Гризманн, 25, 53

Франция: Льорис - Зума, Варан, Кимпембе (Ленгле, 90) - Дюбуа (Мукиеле, 68), Погба, Рабьо, Тео Эрнандес - Марсьяль (Бен-Йеддер, 80), Гризманн (Чуамени, 90+1), Бензема

Финляндия: Градецкий - Алхо (Райтала, 80), Вайсанен, Араюури, О’Шонесси, Уронен (Сойри, 62) - Ниссила (Кайринен, 73), Шулер (Валакари, 62), Камара - Похьянпало (Йенсен, 73), Пукки

Предупреждения: Шулер, 3, Пукки, 64, Араюури, 72