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Нидерланды - Турция 6:1. Когда хет-трик Депая - это только половина голов оранье
Без шансов для гостей
Твіттер збірної Нідерландів/Автор невідомий
Отбор на Чемпионат Мира-2022
Группа G, шестой тур
"Йохан Кройф Арена" (Амстердам)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Последний раз Нидерланды забивали шесть голов сопернику из топ-100 еще в 2013-м году - тогда пострадала Венгрия. Теперь эту боль на своем опыте почувствовала Турция. Гости совсем забыли настроиться на этот матч и переключиться с Гибралтара.
Первый тайм 100% можно назвать именем двух футболистов: Депая и Классена. Сразу же на первой минуте подопечные ван Гала открыли счет во встрече. Депай красивым пасом нашел Классена в штрафной, а тот переиграл голкипера. Очередная магия от Мемфиса.
54 – Davy Klaassen’s opener after 54 seconds was the fastest goal for @OnsOranje since Memphis Depay netted after 50 seconds against Belarus in March 2019. Quickfire. pic.twitter.com/aas2crj9gT— OptaJohan (@OptaJohan) September 7, 2021
Уже через 15 минут эти двое исполнителей поменялись ролями и уже Дэви был ассистентом. Полузащитник элегантно вернул на Депая после стеночки с ним, а Мемфис уже реализовал выход один на один. Впоследствии хозяева еще и заработали пенальти: Союнчу сбил Классена в штрафной. Депай паненкой переиграл Чакира углом.
Под занавес тайма тот же Союнчу получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве. Нидерланды и так играли как бы с форой, а тут такой турецкий подарок.
Во втором тайме доминация хозяев продолжилась. На 54-й минуте матча хет-трик оформил Депай. Нападающий расстрелял ворота соперника после сброса от Бергхюйса. Для Мемфиса этот гол стал 33-м в составе "оранье". По этому показателю он догнал легендарных Кройфа и Ленстра.
⚽️⚽️⚽️— OnsOranje (@OnsOranje) September 7, 2021
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После четвертого гола игра более-менее успокоилась. Однако ван Гал не собирался просто доигрывать матч. Его два джокера сделали счет ну очень неприличным. Сначала Тил забил свой первый гол за сборную в дебютном матче, а на 90-й минуте Маллен, казалось бы, поставил окончательную точку в противостоянии.
Правда, турки все же смогли забить один гол. Но если быть честными - это просто дали сделать голландцы. Хозяева провалились: Ундер ограбил голкипера и оформил взятие уже почти пустых ворот.
Нидерланды впервые в этом отборе занимают первое место в группе G. Подопечные ван Гала имеют одинаковое количество очков с Норвегией (13), однако скандинавы уступают по разнице забитых-пропущенных. А Турция со своими 11 зачетными пунктами делает шаг назад от Мундиаля. Это вам не Гибралтар обыгрывать.
Нидерланды - Турция 6:1 (3:0)
Голы: Классен 1, Депай 16, 38 (пен.), 54, Тил 80, Мален 90 - Ундер 90+2
Нидерланды: Бейлов - Думфрис (Ренш 71), де Врэй, ван Дейк, Блинд - Вейналдум (Тил 61), де Йонг (Компайнерс 46), Классен (Гравенберх 71) - Бергхюйс, Депай, Бергвейн (Маллен 61)
Турция: Чакир - Айхан, Демирал, Союнчу, Мюлдюр - Кокджу (Туфан 46), Йокушлу (Язиджи 90+2) - Ундер, Чалханоглу (Давиршоглу 86), Караман (Кабак 46) - Йылмаз (Актюркоглу 65)
Предупреждения: Вейналдум 31, ван Дейк 78 - Кокджу 15, Йокушлу 29, Союнчу 36,44, Кабак 58
Удаление: Союнчу 44 (второе предупреждение)
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