Нидерланды - Турция 6:1. Когда хет-трик Депая - это только половина голов оранье

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, шестой тур

"Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Последний раз Нидерланды забивали шесть голов сопернику из топ-100 еще в 2013-м году - тогда пострадала Венгрия. Теперь эту боль на своем опыте почувствовала Турция. Гости совсем забыли настроиться на этот матч и переключиться с Гибралтара.

Первый тайм 100% можно назвать именем двух футболистов: Депая и Классена. Сразу же на первой минуте подопечные ван Гала открыли счет во встрече. Депай красивым пасом нашел Классена в штрафной, а тот переиграл голкипера. Очередная магия от Мемфиса.

