  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Депай обошел Кройфа и догнал Снейдера в списке бомбардиров сборной Нидерландов
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Депай обошел Кройфа и догнал Снейдера в списке бомбардиров сборной Нидерландов

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Игрок "Барселоны" приближается к Робину ван Перси

Депай обошел Кройфа и догнал Снейдера в списке бомбардиров сборной Нидерландов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Мемфис Депай оформил хет-трик в матче квалификации Чемпионата мира в Катаре против сборной Турции. С помощью 31, 32 и 33 голов он обошел Уэсли Снейдера и догнал Йохана Кройфа в списке бомбардиров сборной Нидерландов.

После этого матча Депай поднялся на 10 место в списке бомбардиров "оранжевых". Одинаковое количество голов с ним забили Йохан Кройф и Абе Ленстра – по 33, но они провели за сборную меньше матчей.

Первое место списка занимает Робин ван Перси со своими 50 голами в 102 встречах.

В прошлом сезоне Мемфис Депай провел за "Лион" 40 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Робин ван Перси Уэсли Снейдер Йохан Кройф Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...