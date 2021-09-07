Депай обошел Кройфа и догнал Снейдера в списке бомбардиров сборной Нидерландов

Мемфис Депай оформил хет-трик в матче квалификации Чемпионата мира в Катаре против сборной Турции. С помощью 31, 32 и 33 голов он обошел Уэсли Снейдера и догнал Йохана Кройфа в списке бомбардиров сборной Нидерландов.

После этого матча Депай поднялся на 10 место в списке бомбардиров "оранжевых". Одинаковое количество голов с ним забили Йохан Кройф и Абе Ленстра – по 33, но они провели за сборную меньше матчей.

Первое место списка занимает Робин ван Перси со своими 50 голами в 102 встречах.

В прошлом сезоне Мемфис Депай провел за "Лион" 40 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.