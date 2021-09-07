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Депай обошел Кройфа и догнал Снейдера в списке бомбардиров сборной Нидерландов
Игрок "Барселоны" приближается к Робину ван Перси
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мемфис Депай оформил хет-трик в матче квалификации Чемпионата мира в Катаре против сборной Турции. С помощью 31, 32 и 33 голов он обошел Уэсли Снейдера и догнал Йохана Кройфа в списке бомбардиров сборной Нидерландов.
Update: Hat-trick ???? pic.twitter.com/FjeVCvdU9U— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2021
После этого матча Депай поднялся на 10 место в списке бомбардиров "оранжевых". Одинаковое количество голов с ним забили Йохан Кройф и Абе Ленстра – по 33, но они провели за сборную меньше матчей.
Первое место списка занимает Робин ван Перси со своими 50 голами в 102 встречах.
В прошлом сезоне Мемфис Депай провел за "Лион" 40 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.
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