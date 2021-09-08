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Гризманн догнал Платини по голам за сборную Франции

Чемпионат мира FIFA
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Осталось всего 10 мячей до Анри

Гризманн догнал Платини по голам за сборную Франции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Антуан Гризманн оформил дубль в матче квалификации Чемпионата мира в Катаре, тем самым догнав обладателя 3 золотых мячей Мишеля Платини. Гризманну понадобилось для этого 98 матчей.

30-летний француз забил 40 и 41 мяч за сборную Франции. Голы не подняли Антуана выше в списке бомбардиров, но он догнал Мишеля Платини, который занимает 3 строчку.

Первое и второе место в списке занимают Тьерри Анри и Оливье Жиру. У них по 51 и 46 голов, соответственно.

В прошлом сезоне Гризманн провел за "Барселону" 51 матч, забил 20 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

Напомним, что в последний день трансферного окна француз перебрался в "Атлетико". Следующие два года он будет выступать за "матрасников" на правах аренды.

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В статье: Мишель Платини Атлетико (Мадрид) Оливье Жиру Тьерри Анри Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
08.09.2021 в 00:35
...учитесь как надо бить с острого, кто бы мог подумать...
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