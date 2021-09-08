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Гризманн догнал Платини по голам за сборную Франции
Осталось всего 10 мячей до Анри
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Антуан Гризманн оформил дубль в матче квалификации Чемпионата мира в Катаре, тем самым догнав обладателя 3 золотых мячей Мишеля Платини. Гризманну понадобилось для этого 98 матчей.
What a game! France beat Finland thanks to a double from @AntoGriezmann The crowd were superb in Lyon too???????????? #FiersdetreBleus #FRAFIN pic.twitter.com/HzP6qP32bO— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 7, 2021
30-летний француз забил 40 и 41 мяч за сборную Франции. Голы не подняли Антуана выше в списке бомбардиров, но он догнал Мишеля Платини, который занимает 3 строчку.
Первое и второе место в списке занимают Тьерри Анри и Оливье Жиру. У них по 51 и 46 голов, соответственно.
В прошлом сезоне Гризманн провел за "Барселону" 51 матч, забил 20 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.
Напомним, что в последний день трансферного окна француз перебрался в "Атлетико". Следующие два года он будет выступать за "матрасников" на правах аренды.
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