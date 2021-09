Гризманн догнал Платини по голам за сборную Франции

Антуан Гризманн оформил дубль в матче квалификации Чемпионата мира в Катаре, тем самым догнав обладателя 3 золотых мячей Мишеля Платини. Гризманну понадобилось для этого 98 матчей.

