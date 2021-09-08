Гризманн догнал Платини по голам за сборную Франции

Антуан Гризманн оформил дубль в матче квалификации Чемпионата мира в Катаре, тем самым догнав обладателя 3 золотых мячей Мишеля Платини. Гризманну понадобилось для этого 98 матчей.

What a game! France beat Finland thanks to a double from @AntoGriezmann The crowd were superb in Lyon too???????????? #FiersdetreBleus #FRAFIN pic.twitter.com/HzP6qP32bO — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 7, 2021

30-летний француз забил 40 и 41 мяч за сборную Франции. Голы не подняли Антуана выше в списке бомбардиров, но он догнал Мишеля Платини, который занимает 3 строчку.

Первое и второе место в списке занимают Тьерри Анри и Оливье Жиру. У них по 51 и 46 голов, соответственно.

В прошлом сезоне Гризманн провел за "Барселону" 51 матч, забил 20 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

Напомним, что в последний день трансферного окна француз перебрался в "Атлетико". Следующие два года он будет выступать за "матрасников" на правах аренды.