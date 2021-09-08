ВИДЕО, как Казахстан украл у Боснии и Герцеговины победу голом со штрафного на 90+5-й

Сборной Казахстана после жеребьевки отбора к ЧМ отводили роль аутсайдера, но команда Байсуфинова уже серьезно влияет на распределение мест в группе D. Сначала Казахстан дважды отобрал очки у Украины, теперь настала очередь Боснии. При этом казахи добыли ничью в очень драматическом стиле - забив спасительный гол на 90+5-й минуте. Зайнутдинов хитро исполнил штрафной перед финальным свистком.

Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ Босния и Герцеговина - Казахстан. Ничья оставила Боснию на четвертой строчке в турнирной таблице группы D, отставание от Украины и Финляндии составляет два очка.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D

Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2

Голы: Пьянич 71 (п), Менало 86 - Куат 52, Зайнутдинов 90+5