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ВИДЕО, как Казахстан украл у Боснии и Герцеговины победу голом со штрафного на 90+5-й
Смотреть видео обзор матча Босния и Герцеговина - Казахстан, отбор к ЧМ-2022, 7 сентября 2021
фото - nfsbih.ba
Сборной Казахстана после жеребьевки отбора к ЧМ отводили роль аутсайдера, но команда Байсуфинова уже серьезно влияет на распределение мест в группе D. Сначала Казахстан дважды отобрал очки у Украины, теперь настала очередь Боснии. При этом казахи добыли ничью в очень драматическом стиле - забив спасительный гол на 90+5-й минуте. Зайнутдинов хитро исполнил штрафной перед финальным свистком.
Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ Босния и Герцеговина - Казахстан. Ничья оставила Боснию на четвертой строчке в турнирной таблице группы D, отставание от Украины и Финляндии составляет два очка.
Отбор на ЧМ-2022. Группа D
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Голы: Пьянич 71 (п), Менало 86 - Куат 52, Зайнутдинов 90+5
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