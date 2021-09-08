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ВИДЕО, как Казахстан украл у Боснии и Герцеговины победу голом со штрафного на 90+5-й

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Босния и Герцеговина - Казахстан, отбор к ЧМ-2022, 7 сентября 2021

ВИДЕО, как Казахстан украл у Боснии и Герцеговины победу голом со штрафного на 90+5-й

фото - nfsbih.ba

UA-Футбол
Новина українською

Сборной Казахстана после жеребьевки отбора к ЧМ отводили роль аутсайдера, но команда Байсуфинова уже серьезно влияет на распределение мест в группе D. Сначала Казахстан дважды отобрал очки у Украины, теперь настала очередь Боснии. При этом казахи добыли ничью в очень драматическом стиле - забив спасительный гол на 90+5-й минуте. Зайнутдинов хитро исполнил штрафной перед финальным свистком.

Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ Босния и Герцеговина - Казахстан. Ничья оставила Боснию на четвертой строчке в турнирной таблице группы D, отставание от Украины и Финляндии составляет два очка.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Голы: Пьянич 71 (п), Менало 86 - Куат 52, Зайнутдинов 90+5

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В статье: Босния и Герцеговина Казахстан отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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Caballero (Fale state)
08.09.2021 в 08:16
Вперше бачу як захисник лягає за стінкою!
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OlekSH
08.09.2021 в 08:26
Ти мабуть дуже давно футбол не дивився))
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