Ван Гал и Депай делают разницу. Нидерланды - Турция 6:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Нидерланды - Турция, которые встречались в шестом туре отбора к ЧМ-2022. Перед игрой Турция лидировала в группе. В Стамбуле ранее команда Гюнеша победа голландцев со счетом 4:2. Месть от оранжевых вышла более чем эффектной. Уже под руководством опытного Луи Ван Галя Нидерланды уничтожили соперника. Особенно постарался Депай, оформивший хет-трик. После этой победы Нидерланды вышли на первое место в группе G, Турция упала на третью строчку.

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, шестой тур

Йохан Кройфф Арена (Амстердам)

Нидерланды – Турция 6:1

Голы: Классен 1, Депай 16, 38 (пен.), 54, Тил 80, Мален 90 - Ундер 90+2