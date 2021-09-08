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Ван Гал и Депай делают разницу. Нидерланды - Турция 6:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Нидерланды - Турция, отбор к ЧМ-2022, 7 сентября 2021
Getty Images / Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Нидерланды - Турция, которые встречались в шестом туре отбора к ЧМ-2022. Перед игрой Турция лидировала в группе. В Стамбуле ранее команда Гюнеша победа голландцев со счетом 4:2. Месть от оранжевых вышла более чем эффектной. Уже под руководством опытного Луи Ван Галя Нидерланды уничтожили соперника. Особенно постарался Депай, оформивший хет-трик. После этой победы Нидерланды вышли на первое место в группе G, Турция упала на третью строчку.
Отбор на Чемпионат Мира-2022
Группа G, шестой тур
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Нидерланды – Турция 6:1
Голы: Классен 1, Депай 16, 38 (пен.), 54, Тил 80, Мален 90 - Ундер 90+2
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