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Португалия без Роналду трижды огорчила Азербайджан. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: twitter.com/selecaoportugal
В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Португалии разгромила на выезде команду Азербайджана со счетом 3:0. Голы на счету Андре Силва, Бернарду Силва и Диогу Жота. Отметим, что Криштиану Роналду пропустил поединок из-за перебора желтых карточек.
Португалия набрала 13 очков и уверенно лидирует в группе А. У Азербайджана 1 набранный балл и последнее место в группе.
Отбор к ЧМ-2022. Европа. Группа А
Азербайджан — Португалия — 0:3
7 сентября, 19:00
Голы: Бернарду Силва, 26, Андре Силва, 31, Жота, 75
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