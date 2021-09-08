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Португалия без Роналду трижды огорчила Азербайджан. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Видеообзор поединка

Португалия без Роналду трижды огорчила Азербайджан. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/selecaoportugal

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В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Португалии разгромила на выезде команду Азербайджана со счетом 3:0. Голы на счету Андре Силва, Бернарду Силва и Диогу Жота. Отметим, что Криштиану Роналду пропустил поединок из-за перебора желтых карточек.

Португалия набрала 13 очков и уверенно лидирует в группе А. У Азербайджана 1 набранный балл и последнее место в группе.

Отбор к ЧМ-2022. Европа. Группа А

Азербайджан — Португалия — 0:3

7 сентября, 19:00

Голы: Бернарду Силва, 26, Андре Силва, 31, Жота, 75

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В статье: Украина Португалия
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