Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорватия - Словения 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Хорватия - Словения, отбор к ЧМ-2022, 7 сентября 2021
Фото: facebook.com/cff.hns
Сборная Хорватии переиграла команду Словении со счетом 3:0 на своем поле в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Голы забивали Марко Ливайя, Иван Перишич и Марио Пашалич.
Благодаря этой победе хорваты поднялись на первое место в группе Н, набрав 13 очков. Словенцы занимают 4-ю позицию с семью баллами.
Отбор к ЧМ-2022. Европа. Группа H
Хорватия - Словения
7 сентября, 21:45
Голы: Ливая 33, Пашалич 66, Влашич 90+4
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Исполнил на технику. ВИДЕО, как Мудрик забил со штрафного и принес победу молодежной сборной
- Победа молодежной сборной, еще один подвиг Казахстана. Главные новости за 7 сентября
- Свитолина проиграла 19-летней канадке в 1/4 финала US Open. Как это было
- Отбор к ЧМ-2022. Украина снова играет вничью и делит второе место в группе D
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...