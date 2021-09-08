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Хорватия - Словения 3:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Хорватия - Словения, отбор к ЧМ-2022, 7 сентября 2021

Хорватия - Словения 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: facebook.com/cff.hns

Новина українською

Сборная Хорватии переиграла команду Словении со счетом 3:0 на своем поле в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Голы забивали Марко Ливайя, Иван Перишич и Марио Пашалич.

Благодаря этой победе хорваты поднялись на первое место в группе Н, набрав 13 очков. Словенцы занимают 4-ю позицию с семью баллами.

Отбор к ЧМ-2022. Европа. Группа H

Хорватия - Словения

7 сентября, 21:45

Голы: Ливая 33, Пашалич 66, Влашич 90+4

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В статье: Словения Хорватия
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