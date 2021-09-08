"Некоторые думают, что я симулирую". Ван Дейк – о своем падении на газон в матче с Турцией

Защитник "Ливерпуля" и национальной сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк совсем недавно вернулся после длительного восстановления от травмы колена. Вчера, 7 сентября, он сыграл в рамках отборочного поединка с главной командой Турции. Под занавес встречи Вирджил долго не вставал с газона после единоборства с оппонентом. Цитирует ВВД портал Goal.com.

"К счастью, я в порядке, ничего страшного не произошло. Может, все из-за того, что я высокий, а люди думают, что я симулирую, потому что падение происходит очень медленно".

Отметим, что Нидерланды набрали 13 очков и поднялись на 1-е место в турнирной таблице группы G. Турция (11) – на 3-м месте.