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"Некоторые думают, что я симулирую". Ван Дейк – о своем падении на газон в матче с Турцией
Вирджил в порядке?
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" и национальной сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк совсем недавно вернулся после длительного восстановления от травмы колена. Вчера, 7 сентября, он сыграл в рамках отборочного поединка с главной командой Турции. Под занавес встречи Вирджил долго не вставал с газона после единоборства с оппонентом. Цитирует ВВД портал Goal.com.
"К счастью, я в порядке, ничего страшного не произошло. Может, все из-за того, что я высокий, а люди думают, что я симулирую, потому что падение происходит очень медленно".
Отметим, что Нидерланды набрали 13 очков и поднялись на 1-е место в турнирной таблице группы G. Турция (11) – на 3-м месте.
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