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Холланд считает, что мало забивает: Голов у меня должно быть больше, чем матчей

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Правильный настрой для нападающего

Холланд считает, что мало забивает: Голов у меня должно быть больше, чем матчей

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Эрлинг Холланд дал интервью TV2 после победы сборной Норвегии над Гибралтаром (5:1). В нем он заявил, что должен забивать ещё больше, чем забивает сейчас.

"Я забиваю недостаточно много голов.

В среднем я близок к одному голу (за игру). Но лично я считаю, что у меня должно было быть больше голов, чем матчей", – заявил норвежец.

На вопрос о том, сможет ли он побить рекорд по голам за сборную Юргена Юве, он ответил: "Наверное, вы можете догадаться к чему я стремлюсь".

Холланд на данный момент забил уже 12 голов в 15 матчах за сборную Норвегии.

Напомним, что в прошлом сезоне Холланд продемонстрировал невероятные показатели: 41 гол в 41 матче за "Боруссию". Также норвежец оформил 12 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Сборная Норвегии Национальная сборная Гибралтара Эрлинг Холанд
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Источник:
goal.com

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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
08.09.2021 в 18:51
Если не хватает ума для участия в комбинациях, то остаётся долбить.
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Ol-g (Одесса)
08.09.2021 в 18:53
Хотя кто из напов в них особо участвует? Раньше Шева, сейчас Месси.
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