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Холланд считает, что мало забивает: Голов у меня должно быть больше, чем матчей
Правильный настрой для нападающего
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Эрлинг Холланд дал интервью TV2 после победы сборной Норвегии над Гибралтаром (5:1). В нем он заявил, что должен забивать ещё больше, чем забивает сейчас.
"Я забиваю недостаточно много голов.
В среднем я близок к одному голу (за игру). Но лично я считаю, что у меня должно было быть больше голов, чем матчей", – заявил норвежец.
На вопрос о том, сможет ли он побить рекорд по голам за сборную Юргена Юве, он ответил: "Наверное, вы можете догадаться к чему я стремлюсь".
Холланд на данный момент забил уже 12 голов в 15 матчах за сборную Норвегии.
Напомним, что в прошлом сезоне Холланд продемонстрировал невероятные показатели: 41 гол в 41 матче за "Боруссию". Также норвежец оформил 12 результативных передач.
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