Холланд считает, что мало забивает: Голов у меня должно быть больше, чем матчей

Эрлинг Холланд дал интервью TV2 после победы сборной Норвегии над Гибралтаром (5:1). В нем он заявил, что должен забивать ещё больше, чем забивает сейчас.

"Я забиваю недостаточно много голов.

В среднем я близок к одному голу (за игру). Но лично я считаю, что у меня должно было быть больше голов, чем матчей", – заявил норвежец.

На вопрос о том, сможет ли он побить рекорд по голам за сборную Юргена Юве, он ответил: "Наверное, вы можете догадаться к чему я стремлюсь".

Холланд на данный момент забил уже 12 голов в 15 матчах за сборную Норвегии.

Напомним, что в прошлом сезоне Холланд продемонстрировал невероятные показатели: 41 гол в 41 матче за "Боруссию". Также норвежец оформил 12 результативных передач.