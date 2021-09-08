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Отбор на ЧМ. Армения повторяет ошибку Украины и не выигрывает у абсолютного аутсайдера
Отнеслись со слишком большим уважением к сопернику
Фото: Football Federation of Armenia / Автор неизвестен
Сборная Армении подходила в статусе безусловного фаворита к поединку с Лихтенштейном. Два-три гола от южных кавказцев выглядели вполне рабочим прогнозом. Однако реальность для болельщиков этой команды оказалась шокирующей.
Армяне владели мячом и вели по всем возможным статистическим параметрам. Однако до перерыва забили только гол: за фол на Мхитаряне арбитр сразу пенальти не заметил, но после просмотра VAR всё же на точку указал. Сам же пострадавший исполнил всё, как нужно.
Во второй половине хозяева продолжали держать мяч, пробивали в каркас, но забить второй никак не могли. Зато смог Лихтенштейн! После удара со средней дистанции голкипер "Алашкерта" Юрченко парировал перед собой, а Ноа Фрик добил.
Армения теряет шикарный шанс, чтобы закрепиться на втором месте в таблице своей группы. Сегодня позже их смогут обойти румыны. А у Лихтенштейна 8 сентября будет объявлено официальным выходным: команда не проиграла впервые с ноября 2020 года, а в отборах на ЧМ прерывает серию из 19 поражений подряд.
Армения - Лихтенштейн 1:1
Голы: Мхитарян 45+4 (пен.) - Н.Фрик 80
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