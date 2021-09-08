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Холанд обошел Руни по количеству хет-триков за карьеру. Норвежцу 21

Чемпионат мира FIFA
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Подрастет рекордсмен

Холанд обошел Руни по количеству хет-триков за карьеру. Норвежцу 21

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Эрлинг Холанд оформил хет-трик за сборную Норвегии в матче против Гибралтара(5:1), который стал уже одиннадцатым в его карьере.

Страйкер дортмундской "Боруссии" обошел по количеству трех мячей в одной встрече Уэйна Руни(10), Самюэля Это'о(9) и Фернандо Торреса(8).

Абсолютные лидеры по этому показателю Криштиану Роналду (57) и Лионель Месси (54). Третье место догнать проще – его занимает Луис Суарес с 29 мячами.

Напомним, что недавно Холанд заявил, что забивает недостаточно часто. Он близок к 1 голу за игру.

В прошлом сезоне норвежець забил 41 гол в 41 матче за "Боруссию", также оформил 12 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Сборная Норвегии Национальная сборная Гибралтара Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.09.2021 в 22:01
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