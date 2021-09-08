Холанд обошел Руни по количеству хет-триков за карьеру. Норвежцу 21

Эрлинг Холанд оформил хет-трик за сборную Норвегии в матче против Гибралтара(5:1), который стал уже одиннадцатым в его карьере.

Erling Haaland already has more career hat tricks than Rooney, Eto'o and Torres.



He's still only 21 ???? pic.twitter.com/4UJn2ydlja — ESPN FC (@ESPNFC) September 8, 2021

Страйкер дортмундской "Боруссии" обошел по количеству трех мячей в одной встрече Уэйна Руни(10), Самюэля Это'о(9) и Фернандо Торреса(8).

Абсолютные лидеры по этому показателю Криштиану Роналду (57) и Лионель Месси (54). Третье место догнать проще – его занимает Луис Суарес с 29 мячами.

Напомним, что недавно Холанд заявил, что забивает недостаточно часто. Он близок к 1 голу за игру.

В прошлом сезоне норвежець забил 41 гол в 41 матче за "Боруссию", также оформил 12 результативных передач.