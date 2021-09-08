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Официально: бывший менеджер Реала и сборной Португалии будет тренировать Египет

Чемпионат мира FIFA
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Яркая тренерская карьера не заканчивается

Официально: бывший менеджер Реала и сборной Португалии будет тренировать Египет

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Карлуш Кейруш возглавит сборную Египта, после увольнения Хоссама Эль-Бадри, сообщает Футбольная ассоциация "фараонов". Прошлого тренера уволили после ничьей с Габоном.

Незадавшийся старт Африканского отборочного цикла на Чемпионат мира в Катаре стал причиной увольнения прошлого главного тренера – Эль-Бадри. У сборной Египта 4 очка в двух матчах – ничья с Габоном и победа над Анголой (1:0).

Последней командой Карлуша Кейруша была сборная Колумбии, откуда он был уволен в декабре 2020. До южноамериканской команды он 8 лет тренировал сборную Ирана.

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В статье: Реал (Мадрид) "Селаи" (Мексика) Карлуш Кейруш Национальная сборная Португалии Национальная сборная Египта
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Источник:
cafonline.com

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