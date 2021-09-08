Официально: бывший менеджер Реала и сборной Португалии будет тренировать Египет

Карлуш Кейруш возглавит сборную Египта, после увольнения Хоссама Эль-Бадри, сообщает Футбольная ассоциация "фараонов". Прошлого тренера уволили после ничьей с Габоном.

Незадавшийся старт Африканского отборочного цикла на Чемпионат мира в Катаре стал причиной увольнения прошлого главного тренера – Эль-Бадри. У сборной Египта 4 очка в двух матчах – ничья с Габоном и победа над Анголой (1:0).

Последней командой Карлуша Кейруша была сборная Колумбии, откуда он был уволен в декабре 2020. До южноамериканской команды он 8 лет тренировал сборную Ирана.