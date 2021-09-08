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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польша - Англия 1:1. Первая ничья в отборе

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Кейн выиграл дуэль у Левандовского, но Польшу спас Шиманьский

Польша - Англия 1:1. Первая ничья в отборе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор к ЧМ-2022. Группа H, шестой тур

8 сентября 2021. Варшава, “ПГЕ Национальный”, 56212 зрителей

Польша – Англия 1:1

Голы: Шиманьский 90+2 – Кейн 72

Польша: Щенсны – Давидович, Глик (Гелик 80), Беднарек – Крыховяк (Шиманьский 68) – Южвяк (Франковский 80), Линетти, Модер, Пухач (Рыбус 80) – Букса (Швидерский 63), Левандовский

Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер – Райс, Филлипс – Грилиш, Маунт, Стерлинг – Кейн

Предупреждения: Глик 45+3, Крыховяк 60, Пухач 77, Линетти 79, Шиманьский 90+3 – Филлипс 7, Магуайр 45+3

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