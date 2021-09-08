1:0. Корниенко открывает счёт в матче против Чехии. Это его первый матч и первый гол за сборную – Видео

Украина повела в счёте в рамках товарищеского матча против сборной Чехии.

Виктор Корниенко замкнул прострел на дальней штанге сборной Чехии, после прострела Александра Тимчика. Латераль отдал на латераля. 1:0.

Следующий матч сборной состоится 9 октября против сборной Финляндии. Во многом, именно эта встреча решит есть ли шансы на выход на Чемпионат Мира у сборной Украины.