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1:0. Корниенко открывает счёт в матче против Чехии. Это его первый матч и первый гол за сборную – Видео
Дебютанты продолжают забивать
shakhtar.com
Украина повела в счёте в рамках товарищеского матча против сборной Чехии.
Виктор Корниенко замкнул прострел на дальней штанге сборной Чехии, после прострела Александра Тимчика. Латераль отдал на латераля. 1:0.
Следующий матч сборной состоится 9 октября против сборной Финляндии. Во многом, именно эта встреча решит есть ли шансы на выход на Чемпионат Мира у сборной Украины.
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