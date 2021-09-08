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Исландия – Германия 0:4. Можно было и ноль – восемь
Флик пока идёт без потерь
Фото: European Qualifiers, Twitter
Квалификация к ЧМ-2022. Группа J, шестой тур
Исландия, Рейкьявик. "Лейгардальсведлюр"
Исландия – Германия 0:4
Голы: Гнабри (4), Рюдигер (24), Сане (56), Вернер (88)
Исландия: Халльдоурссон – Скуласон, Бриньяр Бьярнасон, Фьолусон, Сайварссон – И. Йоуханнессон (Сигурдссон, 71), Биркир Бьярнасон, Паульссон – Хельгасон, Гюдмюндссон, Гудмундссон (Торстейнссон, 71)
Германия: Нойер – Керер, Рюдигер, Зюле (Госенс, 60), Хофманн (Клостерман, 46) – Горецка, Киммих – Сане (Мусиала, 59), Гюндоган, Гнабри (Хаверц, 46) – Вернер
Предупреждения: Биркир Бьярнасон (32), Палссон (60)
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