  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Исландия – Германия 0:4. Можно было и ноль – восемь
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исландия – Германия 0:4. Можно было и ноль – восемь

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Флик пока идёт без потерь

Исландия – Германия 0:4. Можно было и ноль – восемь

Фото: European Qualifiers, Twitter

Новина українською

Квалификация к ЧМ-2022. Группа J, шестой тур

Исландия, Рейкьявик. "Лейгардальсведлюр"

Исландия – Германия 0:4

Голы: Гнабри (4), Рюдигер (24), Сане (56), Вернер (88)

Исландия: Халльдоурссон – Скуласон, Бриньяр Бьярнасон, Фьолусон, Сайварссон – И. Йоуханнессон (Сигурдссон, 71), Биркир Бьярнасон, Паульссон – Хельгасон, Гюдмюндссон, Гудмундссон (Торстейнссон, 71)

Германия: Нойер – Керер, Рюдигер, Зюле (Госенс, 60), Хофманн (Клостерман, 46) – Горецка, Киммих – Сане (Мусиала, 59), Гюндоган, Гнабри (Хаверц, 46) – Вернер

Предупреждения: Биркир Бьярнасон (32), Палссон (60)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Исландия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...