Косово - Испания 0:2. Урок эффективности по-пиренейски

После выноса Грузии (4:0) в предыдущем туре Испания, кажется, расслабилась и приехала в Косово забрасывать соперника шапками. Это было очень зря.

Уже в стартовые 10 минут встречи косовары дважды выбегали один на один с Симоном, но всякий раз то Ведат Мурики, то его партнеры придумывали велосипед вместо простого удара мимо вратаря. Запомнился также очень опасный дальний выстрел от Рашани.

Испания пребывала в летаргическом сне минут 25-30, и лишь затем зашевелилась. Как обычно, несколько шансов запорол Мората, но на сей раз его хотя бы оправдывает элегантный ассист.

10 - No player has been directly involved in more goals for Spain ???????? in all comps than Alvaro Morata under Luis Enrique Martinez (10 - 8 goals and 2 assists, level with Ferran Torres 9 and 1). Union. pic.twitter.com/xF6Cb22uNA

Гол, к слову, пришел из ничего - "Фурия", которая до этого вяло катала мяч туда-сюда, внезапно разразилась блестящей многоходовкой, выведя на удар Пабло Форнальса. Хавбек "Вест Хэма" с левой пробил с убойной силой.

Солер и все тот же Мората могли забивать второй в раздевалку, де-факто заканчивая игру, но не получилось - мяч касался сетки лишь с внешней стороны.

Тем временем, шапито в обороне Испании продолжалось. Второй тайм начался с еще одного выхода один на один от Мурики, и опять косовар не попал в створ ворот. Ну или взять нелепые выходы из ворот от Симона - в какой-то момент несчастный испанский комментатор сбился на истерический крик, требуя от голкипера стоять на месте, но тщетно.

Хорошо хоть форварды у Луиса Энрике знали свое дело. Пускай они и не искрили яркими моментами, но в нужный момент Ферран Торрес все сделал, как подобает мастеру - удержался на линии офсайда, обыграл защитника и пробил мимо вратаря. Такой себе урок для Мурики, как это делается.

6 - Ferran Torres is the first player to score six or more goals for Spain ???????? in a calendar year (six in 2021) since David Silva in 2017 (seven). Update. https://t.co/KMXQLunRN1