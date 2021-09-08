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Косово - Испания 0:2. Урок эффективности по-пиренейски

Чемпионат мира FIFA
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Косовары, учитесь забивать!

Косово - Испания 0:2. Урок эффективности по-пиренейски

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После выноса Грузии (4:0) в предыдущем туре Испания, кажется, расслабилась и приехала в Косово забрасывать соперника шапками. Это было очень зря.

Уже в стартовые 10 минут встречи косовары дважды выбегали один на один с Симоном, но всякий раз то Ведат Мурики, то его партнеры придумывали велосипед вместо простого удара мимо вратаря. Запомнился также очень опасный дальний выстрел от Рашани.

Испания пребывала в летаргическом сне минут 25-30, и лишь затем зашевелилась. Как обычно, несколько шансов запорол Мората, но на сей раз его хотя бы оправдывает элегантный ассист.

Гол, к слову, пришел из ничего - "Фурия", которая до этого вяло катала мяч туда-сюда, внезапно разразилась блестящей многоходовкой, выведя на удар Пабло Форнальса. Хавбек "Вест Хэма" с левой пробил с убойной силой.

Солер и все тот же Мората могли забивать второй в раздевалку, де-факто заканчивая игру, но не получилось - мяч касался сетки лишь с внешней стороны.

Тем временем, шапито в обороне Испании продолжалось. Второй тайм начался с еще одного выхода один на один от Мурики, и опять косовар не попал в створ ворот. Ну или взять нелепые выходы из ворот от Симона - в какой-то момент несчастный испанский комментатор сбился на истерический крик, требуя от голкипера стоять на месте, но тщетно.

Хорошо хоть форварды у Луиса Энрике знали свое дело. Пускай они и не искрили яркими моментами, но в нужный момент Ферран Торрес все сделал, как подобает мастеру - удержался на линии офсайда, обыграл защитника и пробил мимо вратаря. Такой себе урок для Мурики, как это делается.

Везение Испании на Косово не закончилось - в параллельном матче греки одолели шведов (2:1), что вернуло "Красную фурию" на первое место в таблице. У нее теперь 13 очков, у шведов 9 и матч в запасе, который мало что решает. Греки и косовары безнадежно отстали.

Квалификация ЧМ-2022. Приштина. "Фадил Воккри"

Косово - Испания - 0:2

Голы: Форнальс, 32, Ферран Торрес, 88

Косово: Мюрич - Хадерджонай, Ррахмани, Фазлиджи, Войвода - Рашани, Лошай, Дрешевич, Битики - Мурики, Рашица

Испания: Симон - Льоренте (Мерино, 86), Лапорт, Иньиго Мартинес, Регилон (Альбиоль, 86) - Коке, Бускетс, Солер (Аспиликуэта, 58) - Ферран Торрес, Мората (Сарабия, 72), Форнальс (Траоре, 59)

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