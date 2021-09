Греция - Швеция 2:1. Шок для скандинавов

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа B, шестой тур

"Олимпийский стадион Спирос Луис" (Афины)

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Слишком расслабленными вышли шведы на игру. Характер греков не позволил гостям в Афинах взять хотя бы одно очко. А вот для хозяев эта победа стала первой в официальных матчах в текущем году.

Правда результат не отражает игру на поле. С первых минут преимущество имели именно скандинавы, однако плохая реализация мешала им отличиться. Уже на пятой минуте счет мог открыть Сванберг. В Маттиаса был шанс забить удивительный гол, попав из-за пределов штрафной (да еще и с лету), однако удар на себя приняла штанга.

Под занавес тайма тот же Сванберг снова мог отличиться, но на этот раз его выстрел с самой девятки вытащил Влаходимос. Греки за первую половину встречи создали один момент - удар Павлидиса с близкого расстояния потянул Ольсен.

А вот уже во втором тайме более изобретательными были хозяева. На 62-й минуте Бакасетас открыл счет в матче после технических индивидуальных действий, попав в угол ворот. Сразу через три минуты Бухалакис мог окончательно шокировать гостей, но его удар головой с расстрельной позиции пролетел совсем рядом со штангой. Шведы огрызнулись выстрелом Клаесона, который попал во второй в этом матче для скандинавов каркас ворот.

Под занавес поединка хозяева все же удвоили преимущество. Павлидис убежал один на один с голкипером и переиграл его. Сначала гол отменили из-за офсайда, но после трехминутного просмотра VAR взятия ворот признали законным. Гости сумели ответить лишь одним голом: Куайсон забил уже в пустые ворота после добивания.

Шведы позволили еще больше отдалиться Испании. Сейчас между командами четыре очка разницы, правда скандинавы имеют еще два матча в запасе. Греция же наконец победила в отборе и лишилась заклятие ничьих (Украина о таком пока только мечтает) и сохраняет шансы в борьбе хотя бы за вторую позицию группы B.

