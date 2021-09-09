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ВИДЕО как Англия упустила победу над Польшей на 90+2-й минуте
Смотреть видео обзор матча Польша - Англия, отбор к ЧМ-2022, 8 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Польша - Англия, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Первый тайм прошел без голов, а в середине второго Кейн открыл счет дальним ударом. Англии не хватило двух минут, чтобы отпраздновать победу. На 90+2-й поляки сумели отыграться - Дамиан Шиманский забил с паса Роберта Левандовского. Англия осталась лидером группы I, а вот Польша пропустила на второе место Албанию.
Отбор к ЧМ-2022. Европа. Группа I. Шестой тур
Польша - Англия 1:1
Голы: Шиманский 90 + 2 - Кейн 72
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