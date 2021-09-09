Форвард Шахтера Траоре отметился ассистом в матче сборной Буркина-Фасо

В домашнем поединке с Алжиром в рамках отбора на ЧМ-2022 нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 81 минуту.



Первый тайм завершился в пользу гостей, которые оказались впереди благодаря точному удару вингера "Галатасарая" Софьяна Фегули. Хозяева сумели сравнять счет после перерыва, при этом в голевой комбинации непосредственное участие принял форвард "горняков": на 64-й минуте Траоре обыграл защитника и выполнил передачу на линию вратарской, где Абдул Тапсоба вторым касанием переправил мяч в цель.



1:1 – сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка в 2 стартовых матчах и делит с Алжиром первое и второе места в группе А. Следующий поединок квалификации – 6 октября на выезде с аутсайдером квартета Джибути.

Напомним, в прошлом туре Траоре реализовал пенальти в ворота сборной Нигера.