Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Шахтера Траоре отметился ассистом в матче сборной Буркина-Фасо
Футболист помог своей команде добыть вничью с "Алжиром"
Фото: ФК Шахтер Донецк
В домашнем поединке с Алжиром в рамках отбора на ЧМ-2022 нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 81 минуту.
Первый тайм завершился в пользу гостей, которые оказались впереди благодаря точному удару вингера "Галатасарая" Софьяна Фегули. Хозяева сумели сравнять счет после перерыва, при этом в голевой комбинации непосредственное участие принял форвард "горняков": на 64-й минуте Траоре обыграл защитника и выполнил передачу на линию вратарской, где Абдул Тапсоба вторым касанием переправил мяч в цель.
1:1 – сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка в 2 стартовых матчах и делит с Алжиром первое и второе места в группе А. Следующий поединок квалификации – 6 октября на выезде с аутсайдером квартета Джибути.
Напомним, в прошлом туре Траоре реализовал пенальти в ворота сборной Нигера.
Популярное сейчас
- Досадный финал СБУ в Пльзене, ФИФА воюет с топами АПЛ, допинг в сборной Казахстана. Главные новости за 8 сентября
- Украина сыграет с Россией в плей-офф волейбольного Евро
- Чехия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- ВИДЕО, как Казахстан украл у Боснии и Герцеговины победу голом со штрафного на 90+5-й
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО