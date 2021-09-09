Бундестим снова на ходу. Исландия - Германия 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Исландия - Германия, которые встречались в шестом туре отбора к Чемпионату Мира. Бундестим сыграла свой третий матч под руководством Ханси Флика и снова победила. Как и в поединке с Арменией - очень убедительно, но на этот раз забила на два гола меньше. Германия уже оторвалась от ближайшего преследователя на четыре очка и, похоже, у нее не будет проблем с получением путевки на ЧМ.

Квалификация к ЧМ-2022. Группа J, шестой тур

Исландия, Рейкьявик. "Лейгардальсведлюр"

Исландия – Германия 0:4

Голы: Гнабри (4), Рюдигер (24), Сане (56), Вернер (88)