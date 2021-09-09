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Бундестим снова на ходу. Исландия - Германия 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Исландия - Германия, отбор к ЧМ-2022, 8 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Исландия - Германия, которые встречались в шестом туре отбора к Чемпионату Мира. Бундестим сыграла свой третий матч под руководством Ханси Флика и снова победила. Как и в поединке с Арменией - очень убедительно, но на этот раз забила на два гола меньше. Германия уже оторвалась от ближайшего преследователя на четыре очка и, похоже, у нее не будет проблем с получением путевки на ЧМ.
Квалификация к ЧМ-2022. Группа J, шестой тур
Исландия, Рейкьявик. "Лейгардальсведлюр"
Исландия – Германия 0:4
Голы: Гнабри (4), Рюдигер (24), Сане (56), Вернер (88)
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