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Бундестим снова на ходу. Исландия - Германия 0:4. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Исландия - Германия, отбор к ЧМ-2022, 8 сентября 2021

Бундестим снова на ходу. Исландия - Германия 0:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Исландия - Германия, которые встречались в шестом туре отбора к Чемпионату Мира. Бундестим сыграла свой третий матч под руководством Ханси Флика и снова победила. Как и в поединке с Арменией - очень убедительно, но на этот раз забила на два гола меньше. Германия уже оторвалась от ближайшего преследователя на четыре очка и, похоже, у нее не будет проблем с получением путевки на ЧМ.

Квалификация к ЧМ-2022. Группа J, шестой тур
Исландия, Рейкьявик. "Лейгардальсведлюр"
Исландия – Германия 0:4
Голы: Гнабри (4), Рюдигер (24), Сане (56), Вернер (88)

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В статье: Германия Исландия отбор к ЧМ-2022
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