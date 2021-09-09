"Мы счастливы". Италия обновила мировой рекорд по беспроигрышной серии

Сборная Италии разгромила Литву (5:0) в матче квалификации на ЧМ-2022. Чемпионы Европы продлили беспроигрышную серию до 37 матчей, обновив национальный и мировой рекорд.

Предыдущий итальянский рекорд был установлен в период с 1935-го по 1939 год (30 матчей, Витторио Поццо). Мировой рекорд оформила Бразилия (35, 1993-1996). Затем Испания также не уступала в 35 поединках с 2007-го по 2009 год. В последний раз "Скуадра Адзурра" проигрывала в сентябре 2018-го Португалии (0:1) в Лиге наций. Роберто Манчини отметил: