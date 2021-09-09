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Луис Энрике – о 2:0 с Косово: Это было похоже на роды с осложнениями. Поле было не в лучшем состоянии
"Красная Фурия" обыграла оппонента
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике прокомментировал итоги выездного матча квалификации на ЧМ-2022 с Косово (2:0). Цитирует наставника пресс-служба УЕФА.
"Это было похоже на роды с осложнениями. Поле было не в лучшем состоянии. Это не лучший месяц в истории сборной, он был трудным для нас с самого начала. У нас осталось две игры до окончания квалификации на чемпионат мира. Одна против Греции, а другая против Швеции. На Евро-2020 шведы вышли в плей-офф первыми, мы вторыми – легко не будет".
Испания набрала 13 очков и занимает первую позицию в группе. У Швеции, которая идет второй, 9 пунктов и на 2 матча меньше.
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