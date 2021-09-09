Бэйл: Мне нравится традиция проведения чемпионата мира каждые 4 года – в этом есть престиж

Капитан национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал идею проведения чемпионата мира каждые 2 года. Цитирует валлийца The Guardian.

"Мне нравится традиция проведения чемпионата мира каждые 4 года – в этом есть престиж, как и на Олимпийских играх. Это ощущается как нечто особенное, когда не происходит слишком регулярно".