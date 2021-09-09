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Бэйл: Мне нравится традиция проведения чемпионата мира каждые 4 года – в этом есть престиж
Wales. Golf. Madrid. In that order
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал идею проведения чемпионата мира каждые 2 года. Цитирует валлийца The Guardian.
"Мне нравится традиция проведения чемпионата мира каждые 4 года – в этом есть престиж, как и на Олимпийских играх. Это ощущается как нечто особенное, когда не происходит слишком регулярно".
"Мне не нравится проведение чемпионата мира каждые два года. Мне кажется, так будет потеряна часть истории. Тот факт, что Мундиаль проводится раз в 4 года, а до следующего турнира много времени, делает соревнование престижнее".
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