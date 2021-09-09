Европа может принять решение не играть – Чеферин о ЧМ каждые 2 года

Александер Чеферин дал интервью The Times, в котором вновь резко негативно высказался о предложении Арсена Венгера проводить Чемпионат мира каждые 2 года. "Удачи с таким чемпионатом мира", – сыронизировал президент УЕФА.

"Мы можем принять решение не играть. Насколько я знаю, в Южной Америке того же мнения. Так что удачи с таким чемпионатом мира.

Я думаю, что ничего подобного не произойдет, это слишком сильно противоречит основным принципам футбола. Для футболистов ежегодные летние турниры, занимающие месяц, будут смерти подобны. ЧМ, который проводится каждые два года, будет пересекаться и с женским турниром, и с Олимпиадами. Я не думаю, что наши федерации поддержат такой шаг", – заявил Чеферин.

Напомним, что недавно Арсен Венгер, который работает в ФИФА, официально озвучил предложение проводить ЧМ каждые два года. Негативно высказались все: Чеферин, тренера и работники клубов.