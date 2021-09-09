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Европа может принять решение не играть – Чеферин о ЧМ каждые 2 года

Чемпионат мира FIFA
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Официальные лица высказываются о байкоте

Европа может принять решение не играть – Чеферин о ЧМ каждые 2 года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Александер Чеферин дал интервью The Times, в котором вновь резко негативно высказался о предложении Арсена Венгера проводить Чемпионат мира каждые 2 года. "Удачи с таким чемпионатом мира", – сыронизировал президент УЕФА.

"Мы можем принять решение не играть. Насколько я знаю, в Южной Америке того же мнения. Так что удачи с таким чемпионатом мира.

Я думаю, что ничего подобного не произойдет, это слишком сильно противоречит основным принципам футбола. Для футболистов ежегодные летние турниры, занимающие месяц, будут смерти подобны. ЧМ, который проводится каждые два года, будет пересекаться и с женским турниром, и с Олимпиадами. Я не думаю, что наши федерации поддержат такой шаг", – заявил Чеферин.

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Напомним, что недавно Арсен Венгер, который работает в ФИФА, официально озвучил предложение проводить ЧМ каждые два года. Негативно высказались все: Чеферин, тренера и работники клубов.

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В статье: УЕФА Арсен Венгер ФИФА Чемпионат Мира Александер Чеферин
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Источник:
thetimes.co.uk

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