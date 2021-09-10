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Хет-трик Месси помог Аргентине выиграть матч отбора к ЧМ - ВИДЕО
Лионель берет игру в свои руки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После несостоявшегося матча со сборной Бразилии Аргентина в рамках отбора к ЧМ-2022 принимала на своем поле Боливию, которая занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
Боливийская команда - очень неудобный соперник, если играет на своем поле в условиях высокогорья. Но на выезде разница в мастерстве обычно является решающим фактором. Так случилось и в этот раз, тем более что Месси играл в свое удовольствие. Счет был открыт уже на 14-й минуте, когда Лионель закрутил мяч под штангу ударом метров с 20-ти.
Долгое время Аргентина не могла увеличить свое преимущество - мяч не шел в ворота. Однако в середине второго тайма Месси, положив на газон защитника, ударом из пределов штрафной не оставил шансов голкиперу.
Оформить хет-трик Лионелю удалось под конец игры, когда он удачно сыграл на добивании.
Таким образом, Аргентина после восьми сыгранных матчей идет второй в южноамериканском отборе, в ее активе 18 очков, она на шесть пунктов отстает от Бразилии. У Лионеля Месси теперь 79 забитых мячей в 153-х матчах за национальную команду.
Отбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Девятый тур
Аргентина - Боливия 3:0
Голы: Месси 14, 64, 88
Аргентина: Муссо - Молина, Песселья, Отаменди (Куарта 82), Акуна - Ди Мария (Гонсалес 71), Де Пауль (Паласиос 82), Паредес, Гомес (Х.Корреа 62) - Месси, Мартинес (А.Корреа 71)
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