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Хет-трик Месси помог Аргентине выиграть матч отбора к ЧМ - ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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(3 голосов)

Лионель берет игру в свои руки

Хет-трик Месси помог Аргентине выиграть матч отбора к ЧМ - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После несостоявшегося матча со сборной Бразилии Аргентина в рамках отбора к ЧМ-2022 принимала на своем поле Боливию, которая занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Боливийская команда - очень неудобный соперник, если играет на своем поле в условиях высокогорья. Но на выезде разница в мастерстве обычно является решающим фактором. Так случилось и в этот раз, тем более что Месси играл в свое удовольствие. Счет был открыт уже на 14-й минуте, когда Лионель закрутил мяч под штангу ударом метров с 20-ти.

Долгое время Аргентина не могла увеличить свое преимущество - мяч не шел в ворота. Однако в середине второго тайма Месси, положив на газон защитника, ударом из пределов штрафной не оставил шансов голкиперу.

Оформить хет-трик Лионелю удалось под конец игры, когда он удачно сыграл на добивании.

Таким образом, Аргентина после восьми сыгранных матчей идет второй в южноамериканском отборе, в ее активе 18 очков, она на шесть пунктов отстает от Бразилии. У Лионеля Месси теперь 79 забитых мячей в 153-х матчах за национальную команду.

Отбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Девятый тур
Аргентина - Боливия 3:0
Голы: Месси 14, 64, 88

Аргентина: Муссо - Молина, Песселья, Отаменди (Куарта 82), Акуна - Ди Мария (Гонсалес 71), Де Пауль (Паласиос 82), Паредес, Гомес (Х.Корреа 62) - Месси, Мартинес (А.Корреа 71)

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В статье: Лионель Месси Аргентина Боливия отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (3)
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Dr. House (Поділля)
10.09.2021 в 07:38
Не даёт Месси покой рекорд КР по годам за сборную, вот грозной Боливии трёшку отвалил)))
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+3
-4
S_Shvets (Киев)
10.09.2021 в 08:35
Роналду 16 зі своїх 111 голів забив Андоррі, Люксембургу та Фарерам. 16 - Латвії, Литві та Естонії. Також Кріштіану забивав Кіпру, Казахстану, Азербайджану, Вірменії і так далі. Мені здається, Роналду - в трохи інших умовах забивав, не у болівійському чи перуанському високогір'ї, і без перельотів через Атлантичний океан
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+6
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.09.2021 в 09:04
Абсолютно с Вами согласен. Во все годы противостояния Месси и Роналду, аргентинец был в более сложных условиях по отношению к португальцу. У Месси всегда были более сложные соперники, и кроме этого, часто бывает так. Сначала перелет по маршруту Барселона - Буэнос-Айрес (почти 11 тыс км), затем, через пару дней маршрут - Буэнос-Айрес - Каракас (5 тыс км).. Сложные игры в условиях высокогорья и затем возвращение домой по такому же маршруту. А у Роналду редко когда в Европе перелет бывает больше 4-х часов. Ценность 79 голов Месси за Аргентину на сегодня имеет гораздо больший вес, чем голы Роналду.
+3
0


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