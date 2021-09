Месси обошел Пеле и стал рекордсменом по голам в Южной Америке – Лео не сдержал слез

34-летний форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси оформил дубль в матче 10-го тура квалификации на ЧМ-2022 со сборной Боливии (2:0). Он стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканские национальные команды, превзойдя рекорд Пеле (79 против 77). Отметим, что Лео понадобилось 153 матча для данного достижения, а Пеле установил свой рекорд за 91 встречу.

Также Месси оформил седьмой хет-трик за сборную Аргентины. Лионель – единственный аргентинец, который сделал два хет-трика в отборе к ЧМ. Теперь Лео – рекордсмен по количеству голов в квалификации на Мундиаль в Южной Америке (26 мячей, у Луиса Суареса – 25). Месси не сдержал слез во время комментария после победы:

Messi in tears, talking about the hard times Argentina went and are going through with covid (one of the worst in the world), to now seeing the joy of the people around the stadium ❤️???? pic.twitter.com/yw4gVjXSAq